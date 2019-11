विंडीज के खिलाफ अगले महीने होने वाली तीन टी20 और तीन वनडे मैचों की सीरीज के लिए चयनकर्ताओं ने गुरुवार शाम को भारतीय स्‍क्‍वाड का ऐलान कर दिया है। कयास लगाए जा रहे थे कि उपकप्‍तान रोहित शर्मा को विंडीज के खिलाफ टी20 सीरीज से आराम दिया जा सकता है, लेकिन ऐसा नहीं किया गया है।

टी20 टीम की बात की जाए तो कुलदीप यादव और रवींद्र जडेजा की टीम में वापसी हुई है। इसके अलावा भुवनेश्‍वर कुमार की भी लंबे समय बाद टीम में वापसी हुई है। बांग्‍लादेश के खिलाफ टी20 सीरीज में संजू सैमसन को स्‍क्‍वाड में शमिल किया गया था। उन्‍हें बिना मौका दिए ही विंडीज के खिलाफ टी20 सीरीज से बाहर कर दिया गया है।

ALERT: #TeamIndia for the upcoming @Paytm series against West Indies announced. #INDvWI pic.twitter.com/7RJLc4MDB1

— BCCI (@BCCI) November 21, 2019