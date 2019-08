जॉर्ज टाउन (गयाना): भारत और वेस्टइंडीज के बीच गुरुवार को प्रोविडेंस स्टेडियम में खेले जाने वाले पहले वनडे मैच में बारिश के कारण टॉस देर से होगा. मैच की शुरुआत से पहले ही बारिश आने के कारण मैदान पर कवर्स मौजूद हैं और इसलिए तय समय पर टॉस नहीं हो सका. तीन मैचों की वनडे सीरीज का यह पहला मैच है. भारत टी-20 सीरीज 3-0 से अपने नाम कर इस सीरीज में आ रही है और यहां भी वो अपनी बादशाहत कायम रखना चाहेगी. वहीं विंडीज इस सीरीज से वापसी करने की कोशिश करेगी.

Not an ideal start. Rain has delayed the toss for the first ODI between India and West Indies ☂️ #WIvIND pic.twitter.com/nCxiPUGZxQ

— ICC (@ICC) August 8, 2019