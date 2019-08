जॉर्ज टाउन (गयाना): भारत और वेस्टइंडीज के बीच गुरुवार को प्रोविडेंस स्टेडियम में खेले जा रहे पहले वनडे मैच बारिश के कारण रोक दिया गया है. खेल रोके जाने के समय तक वेस्टइंडीज ने 5.4 ओवर में बिना किसी नुकसान के नौ रन बना लिए हैं. क्रिस गेल 20 गेंदों पर तीन रन और इविन लुइस 14 गेंदों पर चार रन बनाकर नाबाद हैं.

Rain has returned 5.4 overs into the West Indies innings, with India having restricted the hosts to 9/0 🌧️#WIvIND UPDATES 👇https://t.co/s0U5Pcoh8I pic.twitter.com/8zFVoQC5Ms

— ICC (@ICC) August 8, 2019