भारत और वेस्‍टइंडीज (India vs West Indies, 1st T20I) के बीच टी20 सीरीज से पहले टीम इंडिया के दो दिग्गजों की मिलाकात इस वक्‍त चर्चा का विषय बनी हुई है. बीसीसीआई अध्‍यक्ष सौरव गांगुली (Sourav Ganguly) और भारतीय टीम के मुख्‍य को राहुल द्रविड़ (Rahul Dravid) मंगलवार को कोलकाता के ईडन गार्डंस में आमने सामने आए. हालांकि इस दोनों के काफी करीब आने के बावजूद दूरियां भी थी. ये दूरियां मन की नहीं केवल शरीर की थी. दरअसल, द वॉल द्रविड़ इस वक्‍त टीम इंडिया के बायो-बबल (Bio-Bubble) में हैं. जबकि दादा बीसीसीआई अध्‍यक्ष होने के नाते इस प्रकार की किसी मर्यादा से नहीं बंधे हैं.Also Read - …IPL नीलामी में टीम के कुछ सदस्य उतार-चढ़ाव से गुजरे हैं, रोहित बोले- अब केवल भारत पर फोकस करें

📸📸 When two legends of Indian Cricket met at the Eden Gardens 👌👌#TeamIndia #INDvWI @Paytm pic.twitter.com/SfOiOogEPO

— BCCI (@BCCI) February 15, 2022