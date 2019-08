पोर्ट आफ स्पेन: कप्तान विराट कोहली की रिकार्डों से भरी शतकीय पारी की मदद से भारत ने वेस्टइंडीज के खिलाफ दूसरे एकदिवसीय अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैच में रविवार को यहां सात विकेट पर 279 रन बनाये. कोहली ने 125 गेंदों पर 14 चौकों और एक छक्के की मदद से 120 रन बनाये. यह वनडे में उनका 42वां शतक है. उन्होंने इस बीच श्रेयस अय्यर (68 गेंदों पर 71) के साथ चौथे विकेट के लिये 125 रन की साझेदारी की. वेस्टइंडीज ने अंतिम दस ओवरों में वापसी की और इस बीच केवल 67 रन दिये और चार विकेट लिये. उसकी तरफ से कार्लोस ब्रेथवेट सबसे सफल गेंदबाज रहे. उन्होंने 53 रन देकर तीन विकेट लिये.

That’s the end of India’s innings – they finish on 279/7.

Virat Kohli starred for his side with a masterful 120. For West Indies, Carlos Brathwaite was the pick of the bowlers with 3/53.

FOLLOW #WIvIND LIVE 👇 https://t.co/TiRx4S3IQb pic.twitter.com/jOshEt4Yjo

— ICC (@ICC) August 11, 2019