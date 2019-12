वेस्‍टइंडीज के खिलाफ भारतीय टीम तिरुवनंतपुरम में सीरीज का दूसरा टी20 मुकाबला खेलने के लिए तैयार है. मैच से पहले चार साल की एक भारतीय फैन और वेस्‍टइंडीज के विकेटकीपर बल्‍लेबाज दिनेश रामदीन के बीच एक बड़ा ही भावुक नजारा देखने को मिला.

दरअसल, मैच के लिए स्‍टेडियम में जाने से पहले वेस्‍टइंडीज की टीम अपने होटल में टीम की बस में सवार हो रही थी. तभी दिनेश रामदीन ने चार साल की नन्‍हीं फेन को बस की तरफ हाथ हिलाते हुए देखा. रामदीन अपनी बस से उतरे और तुरंत बच्‍चे के पास गए.

Probably one of the cutest things on the internet today . Denesh Ramdin makes a stop on his way to the match to present this cute 4-year old fan with tickets and a gift ahead ot the 2nd T20I! #MenInMaroon #ItsOurGame pic.twitter.com/2ukI9hNNv2

— Windies Cricket (@windiescricket) December 8, 2019