तिरुवनंतपुरम टी20 में युवा ऑलराउंडर शिवम दुबे ने 54 रन की विस्‍फोटक पारी खेली. शिवम के डेब्‍यू के बाद से ही फैन्‍स लगातार युवराज सिंह से उनकी तुलना करते रहे हैं. ऊपरी क्रम में मौका मिलते ही दुबे की पारी को देखकर ट्विटर पर फैन्‍स ने दोनों खिलाड़ियों की तुलना करते हुए मजेदार कमेंट किए.

तिरुवनंतपुरम टी20 में भारतीय टीम ने टॉस हारकर पहले बल्‍लेबाजी करते हुए सस्‍ते में ही केएल राहुल 15(18) का विकेट गंवा दिया. विराट कोहली ने मैच के सभी को चौंकाते हुए नंबर-3 पर ऑलराउंडर शिवम दुबे को बल्‍लेबाजी के लिए बुलाया.

पहली बार नंबर-3 पर मिले मौके का शिवम दुबे ने अच्‍छे से फायदा उठाया. उन्‍होंने शुरूआत में सधी हुई बल्‍लेबाजी की. दुबे ने 30 गेंदों पर 54 रन की विस्‍फोटक पारी खेलकर सभी को चौंका दिया. अपनी पारी में दुबे ने चार छक्‍के और तीन चौके लगाए.

पहली 18 गेंदों पर 24 रन बनाकर खेल रहे दुबे ने 27 गेंदों पर अर्धशतक पूरा किया. तेजी से रन बनाने के प्रयास में वो 11वें ओवर में कैच आउट हुए.

After many years,It Felt Like Yuvraj is Back On Field..dube cleverly know about how to reply with bat..He’s on a #shivamdube #INDvWI pic.twitter.com/fqnRz9IMrS — Pradeep mahiway (@MrLocal76534027) December 8, 2019

Rohit Sharma transferring his Talentship to Shivam Dube. #INDvWI pic.twitter.com/b3l4GBQYxQ — Sunil- the cricketer (@1sInto2s) December 8, 2019

Shivam Dube

First 14 balls: 12 runs

Next 16 balls: 42 runs He falls just after reaching his first international 50.#INDvWI pic.twitter.com/KYRj6bENAA — वीरूआजाद (@ViruAazad) December 8, 2019

Just for fun im also hardik fan : After watching dube performance in t20i pandya be like #INDvWI #Shivamdube pic.twitter.com/Mjz6QrxCYG — VISHWA (விஷ்வா) 🧐 (@vishwatweets2) December 8, 2019

शिवम दुबे घरेलू क्रिकेट के बेहद बड़े खिलाड़ी हैं। उनका अंतरराष्‍ट्रीय करियर महज चार टी20 मैचों का है. बांग्‍लादेश के खिलाफ दिल्‍ली टी20 में उन्‍हें डेब्‍यू का मौका मिला, लेकिन निचले क्रम में बल्‍लेबाजी करने के कारण वो बल्‍ले से कुछ खास कमाल नहीं कर पाए. गेंदबाजी के दौरान भी वो महज तीन विकेट ही निकाल पाए हैं.