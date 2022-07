India vs West Indies 3rd ODI, Live Streaming: वेस्टइंडीज दौरे पर गई टीम के पास आज वनडे सीरीज में मेजबान टीम का सफाया करने का मौका है. भारत ने पहले दो वनडे मैचों में जीतकर सीरीज पर पहले ही कब्जा कर लिया है. शिखर धवन के नेतृत्व में खेल रही टीम इंडिया की युवा ब्रिगेड आज भी कोई कसर नहीं छोड़ना चाहेगी. सीरीज के दो मैच हो चुके हैं लेकिन अभी भी कई फैन्स यह ढूंढ रहे हैं कि आखिर इस मैच का प्रसारण किस चैनल पर हो रहा है या किस ऐप पर इसकी स्ट्रीमिंग हो रही है. आइये हम आपको मैच व सीरीज से जुड़ी तमाम अहम जानकारियां उपलब्‍ध कराते हैं.Also Read - IND vs WI: अब T20 सीरीज भी नहीं खेलेंगे केएल राहुल, जानें- आखिर कब करेंगे वापसी

भारत और वेस्‍टइंडीज के बीच वनडे सीरीज का तीसरा मैच कब खेला जाएगा? (IND vs WI 3rd ODI Match Date)

भारत और वेस्‍टइंडीज के बीच वनडे सीरीज का तीसरा मैच बुधवार 27 जुलाई को खेला जाएगा.

भारत और वेस्‍टइंडीज के बीच वनडे सीरीज का तीसरा मैच कहां खेला जाएगा? (IND vs WI 3rd ODI Match Venue)

भारत और वेस्‍टइंडीज के बीच वनडे सीरीज का तीसरा मैच त्रिनिदाद के पोर्ट ऑफ स्‍पेन में स्थित क्‍वीन्‍स पार्क मैदान पर खेला जाएगा.

भारत और वेस्‍टइंडीज के बीच वनडे सीरीज का तीसरा मैच कितने बजे शुरू होगा? (IND vs WI 3rd ODI Match Timing)

भारतीय समयानुसार वेस्‍टइंडीज के खिलाफ तीसरा वनडे मैच शाम सात बजे शुरू होगा.

भारत और वेस्‍टइंडीज के बीच वनडे सीरीज का तीसरा मैच किस चैनल पर देखा जा सकता है? (IND vs WI 3rd ODI TV Channel)

भारत और वेस्‍टइंडीज के बीच वनडे सीरीज का तीसरा मैच डीडी स्‍पोर्ट्स 1.0 (DD Sports 1.0) पर देखा जा सकता है.

भारत और वेस्‍टइंडीज के बीच वनडे सीरीज का तीसरा मैच मोबाइल पर कैसे देख सकते हैं? (IND vs WI 3rd ODI How to watch on Mobile)

भारत और वेस्‍टइंडीज के बीच वनडे सीरीज का तीसरा मैच मोबाइल पर फैनकोड ऐप के माध्‍यम से देखा जा सकता है.