भारतीय टीम आज निर्णायक मुकाबले में ओडिशा के कटक में मेहमान वेस्‍टइंडीज का सामना करने जा रही है. इस मुकाबले से ठीक एक घंटा पहले बीसीसीआई की तरफ से एक अहम जानकारी दी गई है. सीरीज के आखिरी वनडे मुकाबले में नवदीप सैनी अपना वनडे डेब्‍यू करने जा रहे हैं.

पहले दो मुकाबलों में दीपक चाहर भारतीय प्‍लेइंग इलेवन का हिस्‍सा थे, लेकिन पीठ में चोट के चलते चाहर आखिरी वनडे से बाहर हो गए थे. बीसीसीआई ने दीपक चाहर के विकल्‍प के तौर पर स्‍क्‍वाड में नवदीप सैनी को जगह दी थी. उन्‍हें अब प्‍लेइंग इलेवन में भी शामिल कर लिया गया है.

We have a debutant in the house! Navdeep Saini will make his ODI debut in Cuttack. #INDvWI #TeamIndia @paytm pic.twitter.com/jaEA6PVe7x

— BCCI (@BCCI) December 22, 2019