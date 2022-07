भारतीय टीम के सलामी बल्‍लेबाज शुबमन गिल (Shubman Gill) का वेस्‍टइंडीज के खिलाफ छक्‍का इस वक्‍त चर्चा का विषय बना हुआ है. गिल के झन्‍नाटेदार 104 मीटर के छक्‍के के कारण गेंद क्‍वीन्‍स पार्क ओवल स्‍टेडियम के बाहर पहुंच गई. आलम यह रहा कि अंपायर को नई गेंद का इंतजाम करना पड़ा. इस घटना का वीडियो इस वक्‍त सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है.Also Read - बाल मुंडवाकर छुट्टियां मनाने मालदीव पहुंचे पृथ्‍वी शॉ, बोले- मैं खुद का कप्‍तान हूं

शुबमन गिल 84 गेंदों पर 85 रन बनाकर खेल रहे हैं. वो अपनी पारी में सात चौके और दो छक्‍के लगा चुके हैं. अर्धशतक बनाने से पूर्व उन्‍होंने 15वें ओवर में यह छक्‍का जड़ा था. कैरेबियाई स्पिनर हेडन वाल्श गेंदबाजी पर थे. गिल ने आगे बढ़कर लांग ऑन की दिशा में लंबा छक्‍का लगाया. Also Read - एक साल में IPL का डबल डोज चाहते हैं रवि शास्‍त्री, बोले- 12 टीमें लेंगी हिस्‍सा!

That’s out of the park! pic.twitter.com/oITuoQFj3s

— gautam (@itsgautamm) July 27, 2022