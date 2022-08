India vs West Indies 5th T20I: अमेरिका के फ्लोरिडा में खेले गए टी20 सीरीज के पांचवें और आखिरी मुकाबले में हार्दिक पांड्या की कप्‍तानी वाली भारतीय टीम ने वेस्‍टइंडीज पर 88 रन से बड़ी जीत दर्ज की. भारतीय धुरंधरों ने मेजबानों को वापसी का कोई मौका नहीं दिया. 189 रन के लक्ष्‍य के जवाब में निकोलस पूरन की कप्‍तानी वाली विंडीज 16वें ओवर में ही ऑलआउट हो गई. पूरे दौरे पर रोहित शर्मा एंड कंपनी ने इस कैरेबियाई देश के खिलाफ कुल आठ मैच खेले जिसमें उन्‍हें केवल एक मुकाबले में शिकस्‍त झेलनी पड़ी. यह कहना गलत नहीं होगा कि भारत ने वेस्‍टइंडीज को उन्‍हीं के घर पर बुरी तरह धो डाला. ऐसे में जश्‍न को बनता ही है. भारतीय क्रिकेटर ने जीत के बाद मैदान पर ही जमकर मस्‍ती की.Also Read - Dinesh Karthik की पत्नी दीपिका पल्लीकल ने कॉमनवेल्थ गेम्स में जीता मेडल, कार्तिक ने ट्विटर पर ऐसे दी बधाई

Sharma, DK & Ashwin arrive to the medal presentation in style. Congratulations to @BCCI on the series win. #WIvIND pic.twitter.com/HDwGkImaiT

Also Read - IND vs WI, 5th T20I : वेस्टइंडीज को 88 रन से हराकर भारत ने 4-1 से टी20 सीरीज जीती

रेगुलर कप्‍तान रोहित शर्मा सहित पूरी टीम मैच के बाद कुल अलग ही रंग में नजर आई. शर्मा जी मैच के बाद फ्लोरिडा के मैदान पर मौजूद गोल्‍फ कार पर सवाल हो गए और उसे चलाने लगे। बस फिर क्‍या था। एक के बाद एक सभी खिलाड़ी इस कार में चढ़ गए और मैदान का चक्‍कर लगाने लगे. इस दौरान मैच देखने आए भारतीय फैन्‍स ने भी खिलाड़ियों का जमकर समर्थन किया.

#TeamIndia doing victory lap in a Buggy post game in Florida. Fans loved it.

🚗 : Rohit Sharma

P.S: Guest appearance of @PeterDellaPenna in this video sporting red hawaiian shirt and cowboy hat. Watch till the end. 😎 #WIvIND #Cricket @ImRo45 @DineshKarthik @ashwinravi99 pic.twitter.com/X2XPZrA9eU

