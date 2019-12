हैदराबाद टी20 में सलामी बल्‍लेबाज केएल राहुल ने 40 गेंद पर 62 रन की अहम पारी खेली. राहुल ने इस पारी की मदद से टी20 क्रिकेट में अपने एक हजार रन भी पूरे कर लिए हैं. वो ऐसा करने वाले सातवें भारतीय बल्‍लेबाज बन गए हैं. मैच के बाद चहल टीवी पर गेंदबाज युजवेंद्र चहल से बातचीत के दौरान राहुल को ऐसे सवाल का सामना करना पड़ा जिसकी उन्‍होंने कल्‍पना भी नहीं की थी.

युजवेंद्र चहल ने मैच के बाद केएल राहुल से पूछा कि आपने आज एक हजार रन पूरे कर लिए हैं. आपको क्‍या पता है आप मुझसे कितने रन आगे हैं. राहुल ने बिना देरी करे जवाब दिया कि हां, मैं आपसे 999 रन आगे हैं.

मैच में बने 400 से ज्‍यादा रन पर युजवेंद्र चहल ने कहा, “ये विकेट कुछ अजी‍ब सा था. आपने (युजवेंद्र चहल) गेंदबाजी के दौरान भी देखा होगा. जिन भी पिचों पर मैं खेला हूं उनमें सर्वाधिक फ्लैट पिचों में से एक यह थी. दोनों टीमों ने 200-200 रन बनाए. ऐसे में आप विकेट के बारे में ज्‍यादा शिकायत नहीं कर सकते हैं.”

