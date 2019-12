भारतीय टीम के कप्‍तान विराट कोहली (Virat Kohli vs Kesrick Williams) से अगर कोई पंगा ले तो वो मैदान पर विरोधी टीम के खिलाड़ी को उसी की भाषा में जवाब देने के लिए जाने जाते हैं. हैदराबाद टी20 के दौरान भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला, जब उन्‍होंने विंडीज के गेंदबाज केसरिक विलियम्‍स की स्‍लेजिंग का जवाब महज तीन ओवर बाद ही दे डाला.

हैदराबाद टीम20 में विराट कोहली (Virat Kohli) ने टीम के लिए अहम 94 रन की पारी खेली. 208 रन के विशाल लक्ष्‍य का पीछा करने के दौरान वो जिम्‍मेदारी उठाते हुए मैच को अंतिम ओवरों में लेकर पहुंचे और भारत को जीत दिलाई.

विराट जब केएल राहुल के साथ दूसरे विकेट के लिए अहम साझेदारी बना रहे थे तब केसरिक विलियम्‍स ने विराट के खिलाफ स्‍लेज किया. जिसके कारण दोनों खिलाड़ियों के बीच मैच के दौरान ही बहस शुरू हो गई. विराट ने बिना देरी किए विलियम्‍स के स्‍लेज का जवाब दिया.

16वें ओवर में केसरिक विलियम्‍स गेंदबाजी पर थे. विराट ने दूसरी गेंद पर चौका जड़ने के बाद अगली ही गेंद पर छक्‍का जड़ा. जिसके बाद विलियम्‍स के स्‍टाइल में ही उनकी नकल की.

विराट ने की केसरिक की कल

दरअसल, केसरिक विलियम्‍स जब भी किसी बल्‍लेबाज को आउट करते हैं तो बल्‍लेबाजी की तरफ पेन से अपनी हथेली पर उसे आउट करने की रसीद काटने का इशारा करते हैं. विलियम्‍स की गेंद पर शानदार शॉट लगाने के बाद विराट ने विलियम्‍स की तरफ रसीद काटने का इशारा किया.

Tell me a better sledger than @imVkohli.I will wait. Kesrick williams gets taste of his own medicine.@BCCI pic.twitter.com/LyRbzQzyHp

— Rohan Saini (@RohanSaini27) December 6, 2019