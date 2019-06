ICC World Cup 2019: आईसीसी विश्व कप में गुरुवार को भारत ने वेस्टइंडीज के खिलाफ पहले बल्लेबाजी करते हुए 39 ओवर में पांच विकेट खोकर 184 रन बना लिये थे. भारत की ओर से विराट कोहली अर्धशतक जमाकर 72 रन पर आउट हुए, जबकि एमएस धोनी 17 रन और हार्दिक पाडया 4 रन पर बल्लेबाजी कर रहे हैं.

Fourth consecutive #CWC19 half-century for #ViratKohli – he has also gone past 20000 international runs 🤯 pic.twitter.com/vIhBfIhk89

इससे पहले भारत ने टॉस जीता और कप्तान विराट कोहली ने वेस्टइंडीज के खिलाफ पहले बल्लेबाजी का फैसला लिया है. भारत के प्लेइंग इलेवन में कोई बदलाव नहीं हुआ है. भारत को पहला झटका रोहित शर्मा के रूप में लगा, जब वे विकेट के पीछे आउट हुए. हालांकि उनके आउट होने को लेकर डीआरएस प्रणाली पर विवाद हो रहा है. रोहित शर्मा ने कुल 18 रन बनाए. इसके बाद भारत को दूसरा झटका लोकेश राहुल के रूप में लगा. लोकेश राहुल 48 रन बनाने के बाद आउट हुए. इसके बाद विजय शंकर आउट हुए. इसके बाद भी भारत के विकेट गिरने का सिलसिला जारी रहा. केदार जाधव के रूप में भारत का चौथा विकेट गिरा है. विराट कोहली और एमएस धोनी इस समय क्रीज पर नाबाद हैं.भारत के कप्तान विराट कोहली ने अपना अर्धशतक पूरा कर लिया है. उन्होंने इस पारी में छह चौके लगाए हैं.

#TeamIndia are 171/4 after 36 – West Indies have pulled things back nicely in the last few overs.

These two are at the crease 👀 #WIvIND | #MenInMaroon | #CWC19 pic.twitter.com/xqcKSNgwjm

