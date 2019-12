भारतीय टीम के पूर्व कप्‍तान और मौजूदा समय में बीसीसीआई के अध्‍यक्ष सौरव गांगुली का मानना है कि रवींद्र जडेजा का मजबूत ऑलराउंडर के तौर पर उभरना टीम के लिए नई ताकत बन गई है.

कटक वनडे में 316 रनों के लक्ष्‍य का पीछा करने के दौरान भारत की मजबूत शुरुआत के बावजूद अंतिम समय में मैच फंसता नजर आया. जडेजा ने पहले कप्‍तान विराट कोहली 85(81) के साथ मिलकर 58 रन की साझेदारी बनाई. बाद में उन्‍होंने शार्दुल ठाकुर 17(6) के साथ मिलकर 30 रन की नाबाद साझेदारी बनाकर भारत की जीत सुनिश्चित की.

जडेजा ने मैच में 31 गेंद पर 39 रन जोड़े. वो वनडे क्रिकेट में कुल 11 अर्धशतक बना चुके हैं. मैच के बाद सौरव गांगुली ने ट्विटर पर लिखा, ‘‘ एक और जीत. दबाव के क्षण में अच्छी बल्लेबाजी के लिए बधाई. बल्ले से जडेजा के प्रदर्शन में सुधार काफी अहम है.’’

Another win @bcci …congratulations..good performances with the bat in a pressure game..jadeja s improvement with the bat so important …

— Sourav Ganguly (@SGanguly99) December 22, 2019