तिरुवनंतपुरम में भारतीय टीम को आठ विकेट से शर्मनाक हार जरूर झेलनी पड़ी लेकिन मैच में युवा ऑलराउंडर शिवम दुबे का बल्‍ला भी खूब चला. पहली बार नंबर-तीन पर बल्‍लेबाजी का मौका पाने वाले दुबे ने 30 गेंद में चार छक्के और तीन चौकों की मदद से 54 रन ठोक दिए. मैच के बाद उन्‍होंने एक बड़ा बयान दिया.

शिवम दुबे ने कहा ,‘‘यह मैदान बड़ा था लेकिन मैं किसी भी मैदान पर छक्के लगा सकता हूं. आपने आज देखा होगा. मैं कहीं भी छक्‍के लगाने में सक्षम हूं.’’

शिवम दुबे ने पारी की शुरुआत में खराब टाइमिंग वाले शॉट को लेकर भी प्रतिक्रिया दी. उन्‍होंने कहा ,‘‘तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी का मौका मिलना मेरे लिये बड़ी बात है. मुझ पर निश्चित तौर पर दबाव था. रोहित शर्मा ने मेरे पास आकर इसमें मेरी मदद की.

Shivam Dube, team India, on his maiden T20 half-century: Really special for me as it’s first 50 from my side to Indian team but I’m not happy because winning the match is more important for me.I’m going from Trivandrum with good memories, unfortunately we lost the match. #INDvWI pic.twitter.com/xpzJfaZjoN

— ANI (@ANI) December 8, 2019