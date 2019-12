हैदराबाद में खेले गए टी20 मुकाबले में विराट कोहली का जलवा देखने को मिला. विराट ने बल्‍ले के साथ-साथ मैदान पर अपने तेवरों से भी फैन्‍स का खूब मनोरंजन किया. 94 रन की शानदार मैच जिताऊ पारी के लिए विंडीज के दिग्‍गज विवियन रिचर्ड्स ने विराट कोहली की जमकर तारीफ की थी. इस मामले में अब विराट की तरफ से भी प्रतिक्रिया आई है.

विराट ने रिचडर्स की इस तारीफ का तुरंत जवाब दिया और लिखा, “धन्यवाद बिग बॉस. आपकी तरफ से आई तारीफ मेरे लिए काफी मायने रखती है.”

हैदराबाद टी20 में भारतीय टीम ने आठ गेंद बाकी रहते ही छह विकेट से जीत दर्ज की थी. भारत के सामने 208 रन का पहाड़ जैसा लक्ष्‍य था. भारत ने इससे पहले तक टी20 क्रिकेट में इतना बड़ा लक्ष्‍य हासिल नहीं किया था. विराट कोहली की शानदार 94 रन की पारी और केएल राहुल ने 62 रन की पारी के दम पर भारत ने जीत दर्ज की.

Thanks big BOSS. Coming from you means a lot 🙏🏼

— Virat Kohli (@imVkohli) December 7, 2019