India vs West Indies, 3 rd ODI: भारतीय क्रिकेट टीम और वेस्टइंडीज के बीच 3 मैचों की सीरीज का तीसरा और आखिरी वनडे मैच रविवार को कटक में खेला जाएगा. सीरीज में दोनों टीमों में 1-1 की बराबरी पर हैं. ऐसे में अंतिम वनडे मैच बेहद रोमांचक होने की उम्मीद है.

मेजबान भारत और मेहमान विंडीज की टीमें गुरुवार को भुवनेश्वर पहुंचीं. निर्णायक वनडे से 2 दिन पहले ‘कोहली एंड कंपनी’ को एक दिन की छुट्टी मिली जिसका खिलाड़ियों ने जमकर लुत्फ उठाया.

भारतीय खिलाड़ियों ने अलग-अलग ग्रुप बनाकर छुट्टी का जमकर मजा लिया. कोहली ने सोशल मीडिया ट्विटर पर कुछ फोटो अपलोड की है जिनमें वह टीम के साथियों के साथ जमकर मस्ती करते हुउ दिख रहे हैं.

कोहली ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर 2 फोटो अपलोड की है. उन्होंने फोटो के कैप्शन में लिखा है, ‘एक दिन की छुट्टी और साथियों के साथ एक दोपहर जिसकी हमें जरूरत है.’

A day off and an afternoon with the boys is exactly what we needed pic.twitter.com/6K3KLW63iJ

— Virat Kohli (@imVkohli) December 20, 2019