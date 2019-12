तिरुवनंतपुरम टी20 मुकाबले में वेस्‍टइंडीज ने भारत पर आठ विकेट से बड़ी जीत दर्ज की. इस जीत के साथ ही मेहमान टीम ने सीरीज में 1-1 से बराबरी कर ली है. मैच वेस्‍टइंडीज के नाम रहा लेकिन भारतीय कप्‍तान विराट कोहली ने इस दौरान एक ऐसा शानदार कैच पकड़ा जिसे देखकर हर कोई हैरान रह गया.

मैच का 14वां ओवर चल रहा था. मैदान पर उस वक्‍त लेंड्ल सीमंस के साथ दूसरे छोर पर शिमरोन हेटमायर मौजूद थे. दोनों ही बल्‍लेबाज बेहद तेजी से रन बना रहे थे. दोनों के बीच 40 रन की साझेदारी बन चुकी थी.

भारत को मैच में बने रहने के लिए विकेट की सख्‍त दरकार थी. कप्‍तान ने रवींद्र जडेजा को 14वां ओवर डालने के लिए दिया दूसरी और तीसरी गेंद पर हेटमायर ने हवाई शॉट मारकर टीम को दो छक्‍के दिलाए.

