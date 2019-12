बांग्‍लादेश को अपने घर में धूल चटाने के बाद अब भारतीय टीम (Team India) के सामने अगली चुनौती वेस्‍टइंडीज (IND vs WI) की है. दोनों टीमों के बीच छह दिसंबर से टी20 सीरीज की शुरुआत होने जा रही है. तीन मैचों की टी20 सीरीज का पहला मुकाबला हैदराबाद में खेला जाना है. जिसे लेकर सभी तैयारियां पूरी हो चुकी है.

इसी बीच सोमवार को वेस्‍टइंडीज की टीम पहले टी20 मुकाबले के लिए हैदराबाद पहुंच गई है. विंडीज टीम का हैदराबाद में भव्‍य स्‍वागत किया गया. मेहमान टीम के ट्विटर हैंडल से टीम के हैदराबाद में हुए स्‍वागत की वीडियो भी पोस्‍ट की गई.

WI reach! Thank you for the warm welcome Hyderabad! #INDvWI #MenInMaroon pic.twitter.com/dN0W2r2ZQJ

— Windies Cricket (@windiescricket) December 2, 2019