किंग्सटन: वेस्टइंडीज के कप्तान जेसन होल्डर ने यहां सबीना पार्क मैदान पर जारी दूसरे और आखिरी टेस्ट मैच में भारत के खिलाफ टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया है. भारत ने पहले टेस्ट में विंडीज को एकतरफा मात दी थी. मेजबान टीम इस मैच को जीत सीरीज का अंत बराबरी के साथ करना चाहेगी तो वहीं भारत ने अपने विजयी क्रम को बरकरार रख जीत के साथ स्वदेश लौटने की ख्वाहिश में है.

West Indies have won the toss and elect to bowl first in the 2nd Test against #TeamIndia#WIvIND pic.twitter.com/pI8f9GAIe5

— BCCI (@BCCI) August 30, 2019