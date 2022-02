बुधवार को वेस्टइंडीज के खिलाफ (IND vs WI) पहले टी20 मैच से अपने इंटरनेशनल करियर की शुरुआत करने वाले युवा लेग स्पिनर रवि बिश्नोई (Ravi Bishnoi) ने धमाकेदार आगाज किया है. उन्होंने अपने पहले ही मैच में शानदार लेग स्पिन और गुगली फेंककर सभी को प्रभावित किया. भारत की जीत में उनकी गेंदबाजी का अहम योगदान रहा और उन्हें मैन ऑफ द मैच (Ravi Bishnoi Man Of The Match) चुना गया. बिश्नोई ने अपने 4 ओवर के कोटे में सिर्फ 17 रन खर्च कर 2 विकेट अपने नाम किए. इनमें से 6 रन तो उन्होंने वाइड बॉल फेंककर दिए. मैच के बाद यह युवा स्टार युजवेंद्र चहल (Yuzvendra Chahal) के खास शो चहल टीवी पर दिखाई दिया तो यहां दोनों ने मजेदार गुफ्तगू की.Also Read - India vs West Indies 2nd T20I Live Streaming: कब और कहां देखें भारत vs वेस्टइंडीज के बीच दूसरे मैच का लाइव टेलीकास्ट और स्ट्रीमिंग

अपने पहले ही मैच में रवि बिश्नोई (Ravi Bishnoi) के पास अपने प्रदर्शन पर चर्चा करने के लिए काफी कुछ था. उन्होंने चहल की ही एक गेंद पर बाउंड्री लाइन के पास कैच लपकर सीमा रेखा को छू दिया, जिससे चहल ने अपने खाते में आ रहा विकेट भी गंवाया और उस पर छक्का भी खर्च हुआ. इसके अलावा अपने पहले मैच में वह नर्वस थे, तो आधा दर्जन वाइड गेंदें भी फेंकी. इसके वावजूद उन्होंने 4 ओवर में सिर्फ 17 रन ही खर्च किए और 2 विकेट अपने नाम किए .

अनुभवी चहल (Yuzvendra Chahal) ने इस 21 वर्षीय युवा खिलाड़ी से भारतीय टीम में अब तक उनकी यात्रा पर बात की.

अनुभवी चहल (Yuzvendra Chahal) ने इस 21 वर्षीय युवा खिलाड़ी से भारतीय टीम में अब तक उनकी यात्रा पर बात की. बिश्नोई ने बताया, ‘हर बच्चे का सपना होता है कि वह भारत के लिए खेले और मेरा भी सपना था. लेकिन राहुल सर (Rahul Dravid) ने जिस तरह पहले दिन सभी का स्वागत किया वह खास था. इसके बाद नेट सेशन में जब प्रैक्टिस की तो सभी ने सराहना की और खेल की बारिकियों के बारे में बताया. मैं यही चाहूंगा कि जब भी मुझे मौका मिले तो मैं अच्छा करूं और टीम को जिताने की कोशिश करूं.’





इसके बाद उन्होंने अपने डेब्यू कैप मिलने पर कहा, ‘मुझे भारत की कैप मिली और सबसे खास रहा कि युजवेंद्र भैया ने यह कैप मुझे दी. यह सबसे अच्छा लगा.’ इस पर चहल ने चुटकी ले ली और पूछा, ‘भारत से खेलना सपना है या मुझसे कैप लेना?’ इसके बाद दोनों हंस पड़े और बिश्नोई ने कहा कि दोनों ही कह सकते हो आप. इसके बाद चहल ने उनसे बिश्नोई के प्रदर्शन पर सवाल किए.

भले बिश्नोई का यह पहला इंटरनेशनल मैच था लेकिन उन्होंने एक मंझे हुए क्रिकेटर की तरह उनके सवालों के जवाब दिए. बता दें रवि बिश्नोई दो साल पहले साउथ अफ्रीका में आयोजित हुए अंडर-19 वर्ल्ड कप (ICC Under 19 World Cup) से सुर्खियों में आए थे. इसके बाद उन्हें आईपीएल में पंजाब किंग्स (PBKS) के लिए खेलने का मौका मिला और उन्होंने इस लीग में दो सीजन खेले हैं और यहां उन्होंने कुल 24 विकेट लेकर अपनी क्षमता साबित की है, जिसकी बदौलत उन्हें भारतीय टीम में मौका मिला है.