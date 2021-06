इंग्लैंड दौरे पर गई भारतीय महिला क्रिकेट टीम (Indian Women Cricket Team) बुधवार को टेस्ट क्रिकेट में अपने 7 साल लंबे सूखे को खत्म करने उतरेगी. भारतीय टीम कप्तान मिताली राज (Mithali Raj) के नेतृत्व में ब्रिस्टल में एकमात्र टेस्ट मैच खेलने उतरेगी. इसके बाद दोनों टीमें वनडे और टी20I सीरीज भी खेलेंगी. Also Read - पूर्व कोच रमेश पवार के साथ मतभेद पर कप्तान मिताली राज ने कहा- निजी मुद्दों को ज्यादा महत्व नहीं देती हूं

इस दौरे पर टेस्ट मैच की विजेता टीम को 4 अंक मिलेंगे, जबकि ड्रॉ होने पर दोनों टीमों को 2-2 अंक मिलेंगे. एक वनडे या टी20 जीतने पर 2 अंक मिलेंगे. सीरीज के विजेता का फैसला तीनों फॉर्मेट में मिले अंकों के आधार पर किया जाएगा. भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने अपना पिछला टेस्ट मैच नवंबर 2014 में अपने घर में साउथ अफ्रीका के खिलाफ खेला था, जब मिताली राज की कप्तानी वाली टीम ने एक पारी से जीत दर्ज की थी. उसके बाद से भारतीय महिला टीम ने कोई टेस्ट मैच नहीं खेला है.

