भारतीय टीम के कप्‍तान रोहित शर्मा (Rohit Sharma) की फैन फॉलोइंग से हर कोई वाकिफ है. एक के बाद एक जीत दर्ज कर बड़े बड़े रिकॉर्ड्स को धराशाही करने वाले हिटमैन जहां भी जाते हैं पीछे-पीछे फैन्‍स का बड़ा हुजूम भी पहुंच जाता है. 15 अगस्‍त को स्‍वतंत्रा दिवस के मौके पर पर हिटमैन फैन्‍स के एक ऐसे ही हुजूम के बीच बुरी तरह फंस गए. मुंबई के एक होटल में फंसे रोहित को उनकी सुरक्षा में मौजूद पुलिसकर्मियों ने बचाया। स्थिति को कंट्रोल करने में काफी वक्‍त लगा. इस दौरान रोहित को सुरक्षा घेरे के अंदर ही रहने की सलाह दी गई.

Massive crowd gathers outside the hotel to see Rohit Sharma. pic.twitter.com/hUhrS2bT8j

15 August को सलमान खान ने फैंस को दिया बड़ा तोहफा, बेसब्री और बढ़ा दी

If cricket is a Religion Then @ImRo45 is The God #RohitSharma pic.twitter.com/CqBgBWcTbX

