एंटीगाः रूतुराज गायकवाड़ की अगुवाई में भारत ए के शीर्षक्रम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए वेस्टइंडीज ए के खिलाफ पांचवां और आखिरी अनौपचारिक मैच आठ विकेट से जीतकर श्रृंखला 4:1 से अपने नाम कर ली. राहुल चाहर, उनके चचेरे भाई दीपक चाहर और तेज गेंदबाज नवदीप सैनी ने दो दो विकेट लिए.

भारत ए ने वेस्टइंडीज ए को 47.4 ओवरों में 236 रन पर आउट कर दिया. गायकवाड़ (99) ने उम्दा पारी खेली लेकिन शतक से एक रन से चूक गए. सलामी बल्लेबाज शुभमन गिल (69) और श्रेयस अय्यर (61) के अर्धशतकों के दम पर भारत ए ने लक्ष्य 33 ओवर में ही हासिल कर लिया. गिल ने आठ चौकों और तीन छक्कों की मदद से 40 गेंद में 69 रन बनाये और गायकवाड़ के साथ 110 रन की साझेदारी की. उन्हें रहकीम कार्नवाल ने 12वें ओवर में आउट किया.

Congratulations to India A for clinching the 5-match one-day series against West Indies A 4-1. 👏

1st one-day – Won by 65 runs

2nd – Won by 65 runs

3rd – Won by 148 runs

4th – Lost by 5 runs

5th – Won by 8 wickets

Report – https://t.co/NXBaSMcJn1 pic.twitter.com/R8QWlKU6e2

— BCCI (@BCCI) July 22, 2019