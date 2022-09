India A vs New Zealand A, Unofficial Test Match: न्‍यूजीलैंड ए के खिलाफ जारी चार दिवसीय पहले अनधिकृत मुकाबले के तीसरे दिन भारतीय टीम काफी मजबूत स्थिति में नजर आ रही है. अभिमन्यु ईश्वरन ने 132 रन की शानदार पारी खेली. वहीं दिन का खेल खत्‍म होने तक रजत पाटीदार 153 रन बनाकर मैदान पर टिके हुए हैं. उनके साथ दूसरे छोर पर तिलक वर्मा 52 रन बनाकर खेल रहे हैं. न्‍यूजीलैंड ए ने इससे पहले अपनी पहली पारी के दौरान 400 रन बनाए थे. भारत का स्‍कोर इस वक्‍त चार विकेट के नुकसान पर 442 रन है. भारत के पास इस वक्‍त 42 रन की बढ़त हो गई है.Also Read - IND A vs NZ A: मुकेश कुमार के पंजे के बाद कीवियों के सामने भारतीय बल्लेबाजों ने भी दिखाया दम

अभिमन्‍यु ईश्‍वरन ने जड़ा शतक

तीसरे दिन का खेल शुरू हुआ तो अभिमन्‍यु ईश्‍वर ने 87 और रुतुराज गायकवाड़ ने 20 रन से आगे खेलना शुरू किया. भारत का स्‍कोर शुक्रवार तक 156/1 था. रुतुराज महज एक रन जोड़ने के बाद स्‍टंप आउट हो गए. इसके बाद रजत पाटीदार बल्‍लेबाजी के लिए आए और उन्‍होंने अभिमन्‍यु ईश्‍वर के साथ मिलकर 104 रन की साझेदारी बनाई. 13 चौके और एक छक्‍के की मदद से ईश्‍वरन ने अपनी पारी में 194 गेंदों पर 132 रन बनाए.

रजत पाटीदार ने ठोके डेढ़सो रन

रजत पाटीदार ने यहां से आगे रन बनाने की जिम्‍मेदारी उठाई. सरफराज खान 36 रन बनाकर आउट हुए. इसके बाद तिलक वर्मा बल्‍लेबाजी के लिए आए. उन्‍होंने पाटीदार के साथ मिलकर खबर लिखे जाने तक 117 रन की साझेदारी बना ली है. पाटीदार ने ना सिर्फ अपना शतक पूरा किया बल्कि इस वक्‍त वो 205 गेंदों का सामना करने के बाद 153 रन बनाकर खेल रहे हैं. वर्मा ने भी 52 रन बना लिए हैं.