ICC World Test Championship Final 2021, India vs New Zealand: भारतीय टीम के तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी का कहना है कि टीम को विश्व टेस्ट चैंपियनशिप (WTC) का फाइनल मुकाबला जीतने के लिए रिजर्व डे में ज्यादा से ज्यादा रन बनाने होंगे और न्यूजीलैंड को दूसरी पारी में जल्द समेटने के लिए मजबूत रणनीति बनानी होगी. साउथम्प्टन लगातार हो रही बारिश के कारण इस मुकाबले में दो दिनों का खेल नहीं हो सका था, जिस कारण बुधवार को रिजर्व डे रखा गया. पांचवें दिन का खेल खत्म होने तक भारत ने दो विकेट पर 64 रन बनाए थे और उसे अबतक 32 रनों की बढ़त हासिल हुई थी. पांचवें दिन शमी ने चार विकेट लिए और न्यूजीलैंड की पहली पारी 249 रनों पर समेटने में अहम भूमिका निभाई.

शमी ने कहा, "हमें ज्यादा से ज्यादा रन बनाने होंगे फिर देखना होगा कि कितना समय बचा है और उस हिसाब से फैसला करना पड़ेगा. इंग्लैंड जैसे वातावरण में कुछ भी संभव है. लेकिन आपको 10 विकेट लेने के लिए मजबूत रणनीति की जरूरत है. पहले हमें मजबूत स्कोर खड़ा करना होगा."

उन्होंने कहा, "जब आप टेस्ट मैच खेल रहे होते हैं तो आपको पांच दिनों तक एक ही प्लान पर टिके रहने की जरूरत है. आपको लचीला होने और एक ही ट्रैक पर चलने की जरूरत है. हमें ऐसी जगह गेंदबाजी करने की जरूरत है जिससे टीम को फायदा हो और कीवी टीम को जल्द रोका जा सके."