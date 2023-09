हांगझोउ. भारत की पुरुष वॉलीबॉल टीम ने बुधवार को गत उप विजेता दक्षिण कोरिया को पांच सेट चले रोमांचक मुकाबले में हराकर उलटफेर के साथ ग्रुप में शीर्ष पर रहते हुए एशियाई खेलों के नॉकआउट चरण में जगह बनाई. भारतीय टीम ने ग्रुप सी के अंतिम मैच में कोरिया को दो घंटे 38 मिनट में 3-2 (25-27 29-27 25-22 20-25 17-15) से हराया.

मंगलवार को कंबोडिया को 3-0 से हराने वाला भारत पांच अंक के साथ ग्रुप में शीर्ष पर रहा, भारत के लिए अमित गुलिया और अशवाल राय ने शानदार प्रदर्शन करते हुए टीम को महत्वपूर्ण अंक दिलाए, भारत अगले दौर में चीनी ताइपे या मंगोलिया से भिड़ेगा. भारत ने वॉलीबॉल में एशियाई खेलों में अपना पिछला पदक 1986 में कांस्य पदक के रूप में जीता था, इंडोनेशिया के जकार्ता में पिछले सत्र में भारतीय टीम 12वें स्थान पर रही थी.

Indian #Volleyball team beat South Korea 3-2 (25-27, 29-27, 25-22, 20-25, 17-15) to top Men’s Group C with two victories in as many matches. The top two teams in each Pool qualify to the Cross Match for Top12.#Cheer4india | #IndiaAtAG22 | #WeAreTeamIndia pic.twitter.com/oyUzQ7faKg

— Team India (@WeAreTeamIndia) September 20, 2023