EnglishHindi

DTCC 2026: भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 3-0 से दी मात, मानव ठक्कर, मानुष शाह और साथियान गणासेकरन जीते

इस मैच में भारत की ओर से मानुष शाह, साथियान गणसेकरन और मानव ठक्कर ने ऑस्ट्रेलिया के तीनों खिलाड़ियों को सीधे गेम्स में हराया.

Written by: Arun Kumar
Published: July 29, 2026, 3:46 PM IST
Table Tennis
टेबल टेनिस (प्रतीकात्मक तस्वीर (@unsplash.com/)

DTCC 2026: भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 3-0 से दी मात, मानव ठक्कर, मानुष शाह और साथियान गणासेकरन जीते
Delhi Commonwealth Table Tennis 2026: भारतीय पुरुष टीम के स्टार टेबल टेनिस खिलाड़ी मानव ठक्कर टेबल टेनिस 2026 में अपनी शानदार फॉर्म जारी रखी हुई है. इस कड़ी में उन्होंने दिल्ली के त्यागराज स्टेडियम में खेले गए मैच में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टूर्नामेंट की लगातार दूसरी जीत अपने नाम की. ठक्कर इस टूर्नामेंट में चोट से भी जूझ रहे हैं लेकिन उन्होंने अपने खेल पर इसका प्रभाव नहीं पड़ने दिया और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेले गए ग्रुप A मैच में भारत को जीत दिल्ली में अहम भूमिका निभाई.

डबल्स में ठक्कर के जोड़ीदार मनुष शाह ने भी दिन के तीसरे और आखिरी गेम मे भारत को जीत दिलाकर ऑस्ट्रेलिया की हार तय कर दी. इससे पहले पुरुष टीम ने श्रीलंका को 3-0 और वेल्स को 2-0 से मात दी थी.

और पढ़ें: कॉमनवेल्थ टेबल टेनिस चैम्पियनशिप 2026: भारतीय महिला टीम ने श्रीलंका को 3-0 से धोया

ठक्कर ने अपने मैच में चुलोंग नीइ (Chulong Nie) को 11-7, 11-6 और 11-4 से सीधे गेम्स में हराया. आखिरी गेम में मनुष शाह ने निकोलस वेन झेंग लुम को कड़े मुकाबले में 11-7, 9-11, 12-10, 11-13, 11-3 से हराकर भारत को ऑस्ट्रेलिया पर एकतरफा जीत दिलाने में मदद की. इससे पहले सत्यन ज्ञानसेकरन ने ऑस्ट्रेलिया के आदित्य सरीन को 11-8, 11-8, 11-8 से हराकर भारत को 1-0 की बढ़त दिलाई थी. भारत के तीनों ही खिलाड़ियों ने अपने सीधे गेम जीतकर भारत की जीत तय की.

इससे पहले मंगलवार को कॉमनवेल्थ गेम्स मेडलिस्ट मानव ठक्कर ने वेल्स के हैरिसन डोहर्टी को 11-5, 11-4, 11-3 से हराया था. भारतीयों ने वेल्स को 3-0 से हराया और इससे पहले उसने श्रीलंका के खिलाफ भी 3-0 के इसी अंतर से जीत दर्ज की थी.

दूसरी ओर भारतीय टीम ने भी अपनी शानदार लय बनाई हुई है. उसने इस टूर्नामेंट में लगातार जीत के साथ श्रीलंका और मालदीव को 3-0 और 3-0 की जीत से अपनी विजयी लय कायम रखी है.

Add India.com as a Preferred Source Add India.com as a Preferred Source

Tags:

ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें. India.Com पर विस्तार से पढ़ें Sports Hindi की और अन्य ताजा-तरीन खबरें

About the Author

Arun Kumar

Arun Kumar

नमस्कार! मैं अरुण कुमार, फिलहाल India.com (Zee Media) में सीनियर सब एडिटर के रूप में स्पोर्ट्स डेस्क पर कार्यरत हूं. मैं पिछले 13 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हूं और ... और पढ़ें

By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.