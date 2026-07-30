CTTC 2026: भारत की पुरुष और महिला टीमों ने इंग्लैंड को हराकर फाइनल में की एंट्री

भारत का महिला और पुरुष वर्ग के सेमीफाइनल मैच इंग्लैंड के खिलाफ थे और दोनों वर्गों में भारत ने जीत दर्ज की. पुरुष टीम ने 3-0 से, जबकि महिला टीम ने 3-1 से दर्ज की जीत.

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तनीषा कोटेचा (बाएं), मानव ठक्कर @x.com

कॉमनवेल्थ टेबल टेनिस चैम्पियनशिप में भारत का धमाकेदार प्रदर्शन जारी है. भारत ने महिला और पुरुष वर्ग के सेमीफाइनल में इंग्लैंड को हराकर फाइनल में एंट्री कर ली. पुरुष टीम ने यहां एकतरफा मुकाबले में इंग्लैंड को 3-0 से रौंद दिया.भारत इस टूर्नामेंट के पुरुष वर्ग में पदक का दावेदार है और उसने अब तक उम्मीदों के मुताबिक प्रदर्शन जारी रखा है. भारत इस इन 22वें कॉमनवेल्थ गेम्स टूर्नामेंट का मेजबान भी है और राजधानी दिल्ली के त्यागराज स्टेडियम में यह चैम्पियनशिप खेली जा रही है.

मनुष शाह ने कॉनर ग्रीन को 11-9, 11-9, 11-6 से हराकर भारत को अच्छी शुरुआत दिलाई. इसके बाद दुनिया के 38वें नंबर के खिलाड़ी मानव ठक्कर ने बाईं आंख के ऊपर 13 टांके होने के बावजूद शानदार प्रदर्शन करते हुए जोसेफ हंटर को 11-8, 11-4, 11-5 से शिकस्त दी. अनुभवी हरमीत देसाई ने बेंजामिन पिगॉट को 11-5, 11-5, 11-5 से हराकर भारत की 3-0 की जीत सुनिश्चित की. भारतीय पुरुष टीम ने पूरे टूर्नामेंट में एक भी मैच गंवाए बिना फाइनल में जगह बनाई है.

महिला टीम की बात करें तो उसे कड़ी चुनौती का सामना करना पड़ा है, लेकिन उसने इंग्लैंड को 3-1 से हराकर खिताबी मुकाबले में प्रवेश किया. कॉमनवेल्थ खेलों की पदक विजेता श्रीजा अकुला ने चियुक लाम जैस्मिन वोंग को 11-6, 11-3, 11-9 से हराकर भारत को बढ़त दिलाई.

इंग्लैंड की टिन-टिन हो ने यशस्विनी घोरपड़े को 11-9, 11-6, 11-7 से हराकर स्कोर 1-1 से बराबर कर दिया. इसके बाद सिंड्रेला दास ने ऐना ग्रीन को 11-7, 11-4, 11-9 से हराकर भारत को फिर बढ़त दिलाई. चौथे मुकाबले में श्रीजा ने टिन-टिन हो को पांच गेम तक चले रोमांचक मुकाबले में 11-8, 5-11, 11-6, 8-11, 11-9 से हराकर भारत की जीत सुनिश्चित की. पुरुष और महिला दोनों वर्गों के फाइनल में अब भारत का सामना मलेशिया से होगा.

भारतीय महिला टीम ने टूर्नामेंट में मालदीव को 3-0 से हराकर अपने अभियान की शुरुआत की थी और इस बाद अपने दूसरे मुकाबले में श्रीलंका को भी 3-0 के ही अंतर से मात दी. इसके बाद उसने ऑस्ट्रेलिया को 3-2 से हराकर अपना अभियान आगे बढ़ाया.