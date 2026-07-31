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CTTC 2026: कॉमनवेल्थ टेबल टेनिस में भारत चैम्पियन, महिला और पुरुष कैटिगरी में मलेशिया को हराकर जीते 2 गोल्ड

22वें कॉमनवेल्थ खेलों में भारत की पुरुष और महिला टीमों ने अपने-अपने वर्ग का गोल्ड मेडल अपने नाम कर लिया है. दोनों वर्गों में भारत ने मलेशिया को हराकर इस पदक पर कब्जा जमाया.

Written by: Arun Kumar
Updated: July 31, 2026, 9:58 AM IST
India Women player Commonwealth table Tennis Championship 2026
कॉमनवेल्थ टेबल टेनिस चैम्पयिनशिप 2026 में भारतीय महिला टीम की खिलाड़ी @cwttc2026.com से

कॉमनवेल्थ टेबल टेनिस चैम्पियनशिप (CTTC 2026) में भारत का शानदार प्रदर्शन जारी है. टूर्नामेंट के टीम इवेंट में भारत की पुरुष और महिला टीमों ने गोल्ड मेडल अपने नाम कर लिया है. इस चैंम्पियनशिप में कॉमनवेल्थ देशों के 25 देश भाग ले रहे हैं और यहां खिलाड़ियों और टीमों के पास कुल 7 अलग-अलग कैटिगरीज में पदक जीतने का मौका है. अभी तक सिर्फ टीम इवेंट्स के मैच खत्म हुए हैं, जिनमें भारत ने अपना दबदबा दिखाया है. टीम इवेंट में दोनों कैटिगरीज (पुरुष और महिला) का गोल्ड मेडल पर भारत ने कब्जा जमाया. वहीं मलेशिया ने यहां सिल्वर मेडल पर अपना नाम लिखा, तो इंग्लैंड को यहां ब्रॉन्ज मेडल से संतोष करना पड़ा.

पुरुषों ने 3-2 से जीता गोल्ड

भारतीय पुरुष टीम ने मानुष शाह के शानदार प्रदर्शन की बदौलत गुरुवार को खेले गए फाइनल में मलेशिया को 3-2 से हराकर खिताब जीता. इससे पहले महिला टीम ने भी शानदार प्रदर्शन करते हुए मलेशिया को एकतरफा मुकाबले में 3-0 से हराकर त्यागराज स्टेडियम में खिताब अपने नाम किया. पुरुष और महिला दोनों वर्गों में गोल्ज जीतने वाली  भारतीय टीमों को 10-10 हजार अमेरिकी डॉलर की पुरस्कार राशि भी दी गई.

और पढ़ें: CTTC 2026: फाइनल में भारत की शानदार वापसी, मानव और मानुष ने दिलाया गोल्ड मेडल

फाइनल मैच में मानव ठक्कर हारे

पुरुष टीम का फाइनल काफी चुनौतीपूर्ण रहा क्योंकि लीग चरण में भारत को मलेशिया के हाथों हार का सामना करना पड़ा था. भारत ने अपनी टीम में हरमीत देसाई को शामिल नहीं किया, जबकि मलेशिया ने तीसरे मुकाबले के लिए अपने दूसरे खिलाड़ी को उतारा. चौथे मैच में मानव ठक्कर ने बाएं हाथ के खिलाड़ी की शेन वोंग के खिलाफ 2-0 की बढ़त बना ली. लेकिन वर्ल्ड रैंकिंग में 204वें स्थान पर मौजूद मलेशियाई खिलाड़ी ने शानदार वापसी करते हुए वर्ल्ड नंबर 41 मानव को 2-3 से हरा दिया और मुकाबला 2-2 से बराबर कर दिया.

5वें मैच से हुआ गोल्ड का फैसला, भारत जीता

इसके बाद खिताब का फैसला 5वें और अंतिम मैच में दुनिया के 40वें नंबर के खिलाड़ी मानुष शाह के प्रदर्शन पर निर्भर था, जिन्होंने निर्णायक मुकाबले में जैवेन चोंग के खिलाफ शुरुआत से अंत तक दबदबा बनाए रखा और सीधे गेमों में आसान जीत दर्ज कर भारत के लिए स्वर्ण पदक पक्का कर दिया.

मानव से साथियान भी हारे

इससे पहले तीसरे मैच में साथियान को होंग यू तेई के खिलाफ हार का सामना करना पड़ा. महिला फाइनल में भारत ने मलेशिया को 3-0 से हराकर शानदार जीत दर्ज की. स्वास्तिका ने भारत को शुरुआती बढ़त दिलाने में सफलता हासिल की.

महिला टीम ने दर्ज की एकतरफा जीत

एशियाई खेलों की टीम में चयन के बाद वर्ल्ड रैंकिंग में 67वें स्थान पर खिसकीं श्रीजा अकुला ने मुकाबले में 2-1 की बढ़त बनाई. लेकिन मलेशिया की करेन ने वापसी करते हुए स्कोर 2-2 कर दिया, लेकिन श्रीजा ने निर्णायक गेम जल्दी जीत लिया. इसके बाद वर्ल्ड रैंकिंग में 64वें स्थान पर मौजूद यशस्विनी ने पहला गेम गंवाने के बाद शानदार वापसी की और एलिस ली सियान चांग को 3-1 से हराकर भारत को खिताब दिला दिया. भारत की दोनों टीम को उनके प्रदर्शन के लिए 10,000 अमेरिकी डॉलर की पुरस्कार राशि प्रदान की गई.

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नमस्कार! मैं अरुण कुमार, फिलहाल India.com (Zee Media) में सीनियर सब एडिटर के रूप में स्पोर्ट्स डेस्क पर कार्यरत हूं. मैं पिछले 13 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हूं और ... और पढ़ें

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