सलालाह. एशिया कप में भारत-पाकिस्तान के बीच क्रिकेट के मुकाबले में शनिवार को भले ही बारिश ने बाधा डाली और मैच को रद्द करने का फैसला लिया गया. मगर एशिया कप के हॉकी मुकाबले में भारतीय टीम ने पाकिस्तान को धूल चटा दी. भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने शनिवार को ओमान के सलालाह में चिर प्रतिद्वंदी पाकिस्तान को शूटआउट में 2-0 से हराकर पहले हॉकी 5एस एशिया कप का खिताब अपने नाम किया. भारत की इस जीत पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने टीम को बधाई दी है.

प्रधानमंत्री ने हॉकी टीम को दी बधाई

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खिताब जीतने पर रविवार को भारतीय पुरुष हॉकी टीम की सराहना करते हुए कहा कि खिलाड़ियों का धैर्य और दृढ़ संकल्प देश को प्रेरित करता रहेगा. मोदी ने एक्स पर की गई पोस्ट में कहा, हॉकी 5एस एशिया कप में चैंपियन, भारतीय पुरुष हॉकी टीम को इस शानदार जीत के लिए बधाई. यह हमारे खिलाड़ियों के अटूट समर्पण का प्रमाण है और इस जीत से हमने अगले साल ओमान में होने वाले हॉकी 5एस विश्व कप में भी अपनी जगह सुरक्षित कर ली है.