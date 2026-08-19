Hockey World Cup 2026: भारत ने पाकिस्तान को 5-3 से हराया, कप्तान हरमनप्रीत और अभिषेक ने दागे 2-2 गोल

Hockey World Cup 2026: भारत ने एफआईएच विश्व कप के अहम मुकाबले में पाकिस्तान को 5-3 से हरा दिया. इस जीत के साथ भारतीय टीम ने टूर्नामेंट के दूसरे दौर में जगह बना ली है. वहीं पाकिस्तान की टीम पहले दौर से बाहर हो गई. भारत का पाकिस्तान के खिलाफ शानदार रिकॉर्ड इस मुकाबले में भी जारी रहा. दोनों टीमें 16 साल बाद विश्व कप में आमने-सामने थीं. इससे पहले 2010 के दिल्ली विश्व कप में भारत ने पाकिस्तान को 4-1 से हराया था. इस मुकाबले को देखने के लिए बड़ी संख्या में दोनों देशों के समर्थक स्टेडियम पहुंचे थे.
भारत ने मैच की शुरुआत से ही आक्रामक खेल दिखाया. पहले 15 मिनट में ज्यादातर समय गेंद पाकिस्तान के घेरे में रही. भारत को लगातार पेनल्टी कॉर्नर मिले और पांचवें मिनट में कप्तान हरमनप्रीत सिंह ने पेनल्टी कॉर्नर को गोल में बदलकर टीम को 1-0 की बढ़त दिला दी. इसके बाद अभिषेक ने 11वें मिनट में शानदार फील्ड गोल करके भारत की बढ़त 2-0 कर दी. पाकिस्तान की टीम पहले क्वार्टर में दबाव में नजर आई और भारत ने दो गोल की बढ़त के साथ पहला क्वार्टर खत्म किया.
दूसरे क्वार्टर में पाकिस्तान ने मैच में वापसी की कोशिश की. 22वें मिनट में हन्नान शाहिद ने रिबाउंड पर गोल करके पाकिस्तान का खाता खोला. हालांकि भारत ने तुरंत जवाब दिया और अभिषेक ने 24वें मिनट में शानदार गोल करके स्कोर 4-1 कर दिया. इसके बाद पाकिस्तान को पेनल्टी कॉर्नर मिला, जिसे सूफियान शेख ने गोल में बदल दिया. इस तरह पाकिस्तान ने दो गोल करके मुकाबले में वापसी की उम्मीद जगाई. हाफ टाइम तक भारत 4-2 से आगे था. पाकिस्तान के लिए यह मुकाबला करो या मरो का था.
तीसरे क्वार्टर में भारत ने फिर से दबाव बनाना शुरू किया. 34वें मिनट में हार्दिक सिंह ने पेनल्टी स्ट्रोक पर गोल करके भारत को 5-2 से आगे कर दिया. पाकिस्तान को भी कई मौके मिले, लेकिन भारतीय रक्षापंक्ति ने उन्हें गोल में बदलने नहीं दिया. भारतीय गोलकीपर और डिफेंडरों ने कई अहम बचाव किए. हालांकि मैच के आखिरी क्वार्टर की शुरुआत में भारत से मिडफील्ड में गलती हुई और हन्नान शाहिद ने इसका फायदा उठाते हुए अपना दूसरा गोल कर दिया. इससे पाकिस्तान ने स्कोर 5-3 कर दिया.
आखिरी मिनटों में पाकिस्तान ने गोल करने की पूरी कोशिश की, लेकिन भारतीय टीम ने दबाव को संभाल लिया. भारत को भी कुछ मौके मिले, लेकिन वह उन्हें गोल में नहीं बदल सका. 56वें मिनट में आदित्य लालागे को पीला कार्ड मिलने के बाद भारत को कुछ समय तक दस खिलाड़ियों के साथ खेलना पड़ा. पाकिस्तान को आखिरी समय में पेनल्टी कॉर्नर भी मिला, लेकिन वह इसे गोल में नहीं बदल सका. आखिरकार भारत ने 5-3 से मैच जीत लिया. पूल डी से भारत और इंग्लैंड ने दूसरे दौर में जगह बनाई. हालांकि इंग्लैंड के खिलाफ मिली हार के कारण भारत दूसरे दौर में कोई अंक लेकर नहीं जाएगा.
(इनपुट: भाषा/PTI)
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