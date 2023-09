IND vs PAK: भारत के लिए 30 सितंबर का दिन खेलों के लिहाज से ऐतिहासिक साबित हुआ. भारतीय खिलाड़ियों ने एक-2 नहीं बल्कि 3 खेलों में पाकिस्तान को धूल चटाई. चीन के हांग्जो में जारी एशियन गेम्स 2023 में भारत की हॉकी और स्क्वॉश टीम ने पाकिस्तान को बुरी तरह हराकर इतिहास रचा जबकि फुटबॉल में अंडर 19 सैफ चैंपियनशिप में पड़ोसी मुल्क को करारी शिकस्त दी. इस तरह आज का दिन भारतीय खेलों के लिए शानदार रहा.

स्क्वाश में भारत ने रचा इतिहास

भारत ने 30 सितंबर को एशियन गेम्स में सौरव घोषाल की अगुआई वाली पुरुष टीम ने स्क्वाश स्पर्धा में चिर प्रतिद्वंद्वी पाकिस्तान को रोमांचक मुकाबले में हराकर गोल्ड मेडल अपने नाम किया. भारत ने इस तरह लीग स्टेज में पाकिस्तान से मिली शिकस्त का बदला चुकता किया. भारत ने इंचियोन 2014 चरण में पुरुष टीम स्क्वाश का गोल्ड मेडल जीता था जबकि पाकिस्तान ने पिछला गोल्ड मेडल ग्वांग्झू 2010 में जीता था.

हॉकी में पाकिस्तान को दी सबसे बड़ी हार

भारतीय हॉकी टीम पूल-ए के मैच में जब पाकिस्तान के खिलाफ उतरी तो किसी ने भी कल्पना नहीं कि होगी पाकिस्तान को आज हॉकी के इतिहास में सबसे बड़ी हार का सामना करना पड़ेगा. पहले ही क्वॉर्टर से भारत ने दबदबा बनाया जो चौथे क्वॉर्टर तक कायम रहा. इस दौरान भारतीय हॉकी टीम ने कप्तान हरमनप्रीत सिंह के दम पर पाकिस्तान को 10-2 से रौंद दिया. यह दोनों टीमों के बीच 180वां मैच था और आठ गोल के अंतर से मिली जीत भारत-पाकिस्तान हॉकी के इतिहास में अब तक की सबसे बड़ी जीत है. पाकिस्तान के खिलाफ भारत की इससे पहले सबसे बड़ी जीत का अंतर 2017 में 7-1 था.

