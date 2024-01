भारत ने दक्षिण अफ्रीका को 6-3 से हराया, FIH Women Hockey विश्व कप फाइनल में नीदरलैंड्स से मुकाबला

FIH Hockey5s Women’s World Cup: भारतीय महिला हॉकी टीम ने दो बार एक गोल से पिछड़ने के बाद वापसी करते हुए सेमीफाइनल में दक्षिण अफ्रीका को 6-3 से हराया और शुक्रवार को यहां एफआईएच हॉकी 5एस महिला विश्व कप 2024 के फाइनल में जगह बनाई

शनिवार को भारतीय समयानुसार 21:50 पर खेले जाने वाले फाइनल में भारत का मुकाबला नीदरलैंड से होगा, जिसने दूसरे सेमीफाइनल में पोलैंड को 3-1 से हराया.

भारत, जिसने आधे समय तक संघर्ष करते हुए स्कोर 2-2 कर दिया, ने दूसरे हाफ में चार गोल करके दूसरे सेमीफाइनल में मामला अपने नाम कर लिया.

दक्षिण अफ्रीका के पांचवें मिनट में टेशॉन डी ला रे के गोल से आगे बढ़ने के बाद सातवें मिनट में अक्षता अबासो ढेकाले ने फील्ड गोल करके भारत के लिए स्कोर बराबर कर दिया.

‘ᴀ ᴡɪɴ ᴀʟᴡᴀʏꜱ ʙʀɪɴɢꜱ ᴛʜᴇ ʙᴇꜱᴛ ꜱᴍɪʟᴇ ᴛᴏ ʏᴏᴜʀ ꜰᴀᴄᴇ’

Here are some moments from Tonight’s famous Win against South Africa in the Semi Final of FIH Hockey 5s World Cup, Oman 2024.

We play the Final against Netherlands tomorrow.

More updates to follow, stay… pic.twitter.com/U50hjhEr0H

— Hockey India (@TheHockeyIndia) January 26, 2024