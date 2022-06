सालों तक संघर्ष करने के बाद भारतीय क्रिकेट टीम ने दिग्गज विराट कोहली (Virat Kohli) की कप्तानी में साल 2018 में ऑस्ट्रेलिया में अपनी पहली टेस्ट सीरीज जीतने गौरव भी हासिल किया. और फिर इस ऐतिहासिक जीत के तीन साल बाद 2021 में भारत ने अजिंक्य रहाणे की अगुवाई में एक बार फिर ऑस्ट्रेलिया को उसी के घर पर हराकर टेस्ट सीरीज जीती.Also Read - नस्लवाद पर खुलकर बात करने के समर्थन में उतरे रविचंद्रन अश्विन, रहाणे ने सिडनी में सिराज के साथ हुए नस्लीय दुर्व्यवहार को याद किया

साल 2021 की जीत की खासियत ये थी कि टीम इंडिया अपने प्रमुख बल्लेबाज विराट कोहली के बिना खेल रही थी, जबकि ऑस्ट्रेलिया टीम ने उनके शीर्ष बल्लेबाज स्टीव स्मिथ और डेविड वार्नर की वापसी हो चुकी थी. इसके अलावा टीम इंडिया एडिलेड में खेले गए पहले टेस्ट मैच में 36 रन पर आउट होने के बाद हर तरफ से आलोचना झेल रही थी.

इन सभी मुश्किलों को पार कर रहाणे की कप्तानी में टीम इंडिया ने ना केवल चार मैचों की सीरीज में 2-1 से शानदार जीत हासिल की बल्कि ऑस्ट्रेलिया का अभेद किला माने जाने वाले गाबा स्टेडियम में मेजबान टीम को 3 विकेट से हराकर इतिहास रचा.

पूर्व भारतीय क्रिकेटर वीवीएस लक्ष्मण (VVS Laxman) ने अपने ट्विटर अकाउंट से एक वीडियो पोस्ट कर उस जीत को याद किया.

The partnership between @Hanumavihari and Ashwin in Sydney to draw the test match and the one between Shardul and Washington Sundar at the Gabba ,an almost India C bowling line up beating a full strength Australians that too at the Gabba, definitely #BandonMeinThaDum @VootSelect pic.twitter.com/nGik2yIFUK

— VVS Laxman (@VVSLaxman281) June 2, 2022