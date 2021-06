लंबे समय से भारत और न्यूजीलैंड के बीच होने वाला आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल (WTC Final) देखने का इंतजार कर रहे फैंस की उम्मीदों को तब झटका लगा, जब शुक्रवार को लगातार बारिश की वजह से मैच के पहले दिन का पहला सेशन रद्द कर दिया है। Also Read - टीम की पिछले 2 वर्षों की प्रगति का प्रमाण है WTC फाइनल: Kane Williamson

साउथम्पटन के द रोज बाउल स्टेडियम में खेले जा रहे मैच का पहला दिन बारिश की वजह से बिना टॉस कराए रद्द होने की आशंका है। जहां एक तरफ क्रिकेट फैंस इस बात से बेहद नाराज हैं, वहीं दूसरी ओर अपने विवादित ट्वीट के लिए मशहूर इंग्लिश कप्तान माइकल वॉन (Michael Vaughan) ने इन हालातों का फायदा उठाकर भारतीय टीम की चुटकी ली। Also Read - India vs New Zealand WTC Final 2021, Live Updates Day 1 Match: साउथम्प्टन में रुकी बारिश, जल्द शुरू हो सकता है मैच

वॉन ने ट्विटर के जरिए ये टिप्पणी की है कि इंग्लैंड के खराब मौसम ने भारत को हार से बचा लिया है। उन्होंने ट्वीट किया, “मै देख रहा हूं कि मौसम ने भारत को बचा लिया है।” Also Read - 'ट्रॉफी घर लाओ' : WTC फाइनल से पहले श्रेयस अय्यर समेत कई दिग्गजों ने टीम इंडिया को दी शुभकामनाएं

I see India have been saved by the weather …. #WorldTestChampionship — Michael Vaughan (@MichaelVaughan) June 18, 2021

हालांकि वॉन का ये ट्वीट भारतीय क्रिकेट टीम के फैंस के गले नहीं उतरा और उन्होंने सोशल मीडिया पर इस पूर्व खिलाड़ी को जमकर ट्रोल किया।

कई फैंस ने वॉन को हाल ही में न्यूजीलैंड के हाथों इंग्लैंड को टेस्ट सीरीज में मिली करारी हार की याद दिलाई। वहीं कुछ ने ये मुद्दा सामने रखा कि कैसे इंग्लैंड टीम टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल में पहुंचने में नाकाम रही है।

It’s a shame for ur team that final is played in ENGLAND and England team will be watching it on tv .icc would have atleast given them tickets so that they cheer for INDIA from stands — Bharat Chauhan (@BharatC21085526) June 18, 2021