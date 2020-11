India tour of Australia 2020-21: भारतीय क्रिकेट टीम (Indian Cricket Team) लगभग 9 महीने बाद 29 नवंबर को कोई इंटरनेशनल मैच खेलने के लिए मैदान में उतरेगी. भारत और ऑस्ट्रेलिया (India vs Australia) के बीच 3 मैचों की सीरीज का पहला वनडे शुक्रवार को सिडनी में खेला जाएगा. कोरोनावायरस महामारी (Coronavirus Pandemic) के कारण मार्च से से कई महीनों तक खेल की गतिविधियां ठप्प थीं. Also Read - Aakash Chopra की माने तो KL Rahul वनडे में जड़ सकते हैं दोहरा शतक, बस करना होगा ये काम

इस बीच भारतीय खिलाड़ियों ने यूएई में आईपीएल 2020 (India Premier League) में हिस्सा लिया. 10 नवंबर को आईपीएल का सफल आयोजन के बाद भारतीय खिलाड़ी दुबई से ही ऑस्ट्रेलिया के लिए रवाना हो गए. इस समय वह सिडनी में बायो बबल (Bio-Bubble) में हैं. Also Read - Rohit Sharma, Ishant Sharma के लिए क्‍वारंटाइन नियम में नरमी चाहता है BCCI, CA से कियाअनुरोध

ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ कप्तान विराट कोहली (Virat Kohli) शानदार लय को बरकरार रखना चाहेंगे. भारत ने इस साल 3 मैचों की घरेलू वनडे सीरीज में ऑस्ट्रेलिया को 2-1 से पराजित किया था. वनडे सीरीज में कोहली अपने नाम एक बड़ी उपलब्धि दर्ज कर सकते हैं. Also Read - BCCI का कहना- टेस्ट टीम का हिस्सा नहीं थे रोहित-इशांत; ऑस्ट्रेलिया दौरे से बाहर होने की संभावना

भारत की ओर से ऑस्ट्रेलिया में वनडे इंटरनेशनल मैचों में सबसे अधिक शतक जड़ने का रिकॉर्ड दिग्गज सचिन तेंदुलकर (Sachin Tendulkar) के नाम है. तेंदुलकर ने 70 पारियों में कुल 9 शतक लगाए हैं. वहीं कोहली की बात करें तो विराट ने 40 वनडे में 8 शतक लगाए हैं. ऐसे में इस सीरीज में एक शतक लगाने के साथ ही विराट ऑस्ट्रेलिया में वनडे में सबसे अधिक शतक लगाने वाले सचिन तेंदुलकर की बराबरी कर लेंगे.

भारत की ओर से वनडे में ऑस्ट्रेलिया में सबसे अधिक शतकीय पारी खेलने वाले भारतीय बल्लेबाज:-

खिलाड़ी मैच रन शतक सचिन तेंदुलकर 71 3077 09 विराट कोहली 40 1910 08 रोहित शर्मा 40 2209 08

3 वनडे जीतते ही धोनी की बराबरी कर लेंगे विराट

बतौर भारतीय कप्तान ऑस्ट्रेलिया में वनडे में सबसे अधिक मैच जीतने का रिकॉर्ड महेंद्र सिंह धोनी (MS Dhoni) के नाम है. धोनी ने कंगारूओं की धरती पर 40 वनडे में कप्तानी की है जिसमें टीम इंडिया को 14 में जीत मिली है जबकि 21 मैचों में उसे हार का सामना करना पड़ा है.

दूसरी ओर कोहली की अगुआई में भारतीय टीम ने 17 वनडे ऑस्ट्रेलिया में खेले हैं जहां भारत को 11 में जीत मिली है वहीं 6 मैचों में टीम इंडिया को हार का सामना करना पड़ा है. ऐसे में विराट यदि सीरीज के तीनों वनडे जीत लेते हैं तो वह धोनी के रिकॉर्ड की बराबरी कर लेंगे.