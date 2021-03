India Legends vs South Africa Legends: रोड सेफ्टी वल्र्ड सीरीज (Road Safety World Series) के एक अहम मुकाबले में इंडिया लेजेंड्स ने शनिवार को यहां शहीद वीर नारायण सिंह इंटरनेशनल स्टेडियम में दक्षिण अफ्रीका लेजेंड्स के खिलाफ एक विशाल 204 का लक्ष्य खड़ा किया. Also Read - Road Safety World Series T20 2020-21, BANL vs WIL: वेस्टइंडीज को नसीब हुई पहली जीत, बांग्लादेश 5 विकेट से हारा

मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर और युवराज सिंह के शानदार तूफानी अर्धशतकों की बदौलत इंडिया लेजेंड्स टीम ने शनिवार को यहां शहीद वीर नारायण सिंह इंटरनेशनल स्टेडियम में दक्षिण अफ्रीका लेजेंड्स को 205 रनों का टारगेट दिया. इंडिया लेजेंड्स ने ने टॉस हारने के बाद पहले बल्लेबाजी की और निर्धारित 20 ओवरों मे तीन विकेट पर 204 रन बनाए. इसमें सचिन के 60, युवराज के नाबाद 52 रनों के अलावा सुब्रमण्यम बद्रीनाथ के 42 रन शामिल हैं. यूसुफ पठान ने 23 रन बनाए जबकि मनप्रीत गोनी 16 रनों पर नाबाद लौटे.

वीरेंद्र सहवाग (6) के साथ पारी की शुरूआत करने आए सचिन ने अपने पुराने अंदाज में कई आकर्षक शाट्स लगाकर करीब 30 हजार दर्शकों का भरपूर मनोरंजन किया. उनके हर चौके और छक्के पर दर्शकों ने जमकर शोर मचाया और ' सचिन-सचिन' के नारे लगाए.

सहवाग हालांकि 16 रन के कुल योग पर आउट हो गए लेकिन सचिन ने बद्रीनाथ के साथ बल्लेबाजी का बेहतरान मुजायरा पेश करना जारी रखा. अपनी पारी में नौ चौके और एक छक्का लगाने वाले सचिन 111 रन के कुल योग पर मोंडे जोदेंकी की गेंद पर कैच आउट हुए.

इसी बीच बद्रीनाथ को राइट हैमस्ट्रींग इंजुरी हुई और वह 42 के निजी योग पर मैदान से बाहर जाने को मजबूर हुए. बद्रीनाथ ने मैदान छोड़ने से पहले 34 गेंदों का सामना कर चार चौके और दो छक्के लगाए. बद्री के जाने के बाद युवराज और यूसुफ ने तीसरे वकेट के लिए 40 रनों की साझेदारी की. यूसुफ 141 के कुल योग पर आउट हुए. यूसुफ ने 10 गेंदों पर दो चौकों और इतने ही छक्कों की मदद से 23 रन बनाए.

अब युवराज का साथ देने गोनी आए. युवराज ने अब तक अपना असल रंग नहीं दिखाया था लेकिन जांदेर दे ब्रूएन द्वारा फेंके जा रहे 18वें ओवर में लगातार चार छक्के लगाते हुए अपनी उस पारी की याद दिला दी, जिसमें उन्होंने इंग्लैंड के स्टुअर्ट ब्राड के एक ही ओवर में छह छक्के लगाए थे. युवराज ने अपनी 22 गेंदों की पारी में दो चौके और छह छक्के लगाए.

