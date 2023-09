भारत में अक्टूबर-नवंबर में वनडे वर्ल्ड का आयोजन होना है. विश्व कप से पहले टीम इंडिया ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीन मैचों की वनडे सीरीज खेल रही है. सीरीज का पहला मैच मोहाली में खेला जा रहा है. मोहाली में खेले जा रहे इस मैच में भारतीय टीम ने फील्डिंग में काफी निराश किया. दूसरे ही ओवर में श्रेयस अय्यर ने डेविड वॉर्नर का आसान कैच छोड़ा, इसके बाद विकेट के पीछे राहुल संघर्ष करते नजर आए. भारत की खराब फील्डिंग पर पूर्व क्रिकेटर मोहम्मद कैफ का गुस्सा फूट पड़ा है.

मोहम्मद कैफ ने ट्विटर पर लिखा…सावधान: भारत विश्व कप गंवा सकता है, अगर टीम अच्छा कैच नहीं पकड़ती है. बल्लेबाजी और गेंदबाजी से मैच जीता जा सकता है लेकिन कैच भी उतना ही जरुरी है.

Caution: India may drop the World Cup if they don’t catch well. Batting and bowling can win matches but so can catches.

— Mohammad Kaif (@MohammadKaif) September 22, 2023