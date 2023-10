Asian Games में 71 मेडल जीतकर भारत ने रचा इतिहास; प्रधानमंत्री मोदी ने खिलाड़ियों की मेहनत और जुनून को किया सलाम

Asian Games 2023: हांगझोउ में चल रहे एशियाई खेलों के 11वें दिन भारतीय दल ने अपने पदकों की संख्या 70 के पार पहुंचाते ही बड़ा इतिहास रचा. एशियाई खेलों 2023 में जीते 71 मेडल इस टूर्नामेंट के इतिहास में भारत का अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है. इस प्रदर्शन के साथ भारत ने साल 2018 के एशियाई खेलों में बनाया 70 मेडल का अपना रिकॉर्ड तोड़ा है.

ओजस प्रवीण देवतले और ज्योति सुरेखा वेन्नम की जोड़ी ने बुधवार को तीरंदाजी मिश्रित टीम कंपाउंड में दक्षिण कोरिया को हराकर पहला स्थान हासिल किया और भारत को 16वां स्वर्ण पदक दिलाया.

ओजस-ज्योति का गोल्ड मेडल 2023 हांग्जो खेलों में भारत का 71वां पदक था, जिसने भारत को 2018 एशियाई खेलों का रिकॉर्ड तोड़ने में मदद की. हालांकि ये तो बस शुरुआत थी, ओजस-ज्योति की जीत के साथ भारत ने एशियाई खेलों के एक सीजन में अपने सर्वाधिक स्वर्ण पदकों की बराबरी भी कर ली है.

इससे पहले दिन में, राम बाबू और मंजू रानी की जोड़ी ने 35 किमी मिश्रित दौड़ पैदल चाल स्पर्धा में कांस्य पदक जीता. ट्रैक और फील्ड स्पर्धाओं में छह पदक आने के बाद मंगलवार को एशियाई खेलों में भारत की पदक संख्या 69 हो गई. भारत 15 स्वर्ण, 26 रजत और 30 कांस्य के साथ पदक तालिका में चौथे स्थान पर है.

India shines brighter than ever before at the Asian Games!

With 71 medals, we are celebrating our best-ever medal tally, a testament to the unparalleled dedication, grit and sporting spirit of our athletes.

Every medal highlights a life journey of hard work and passion.

A… pic.twitter.com/lkLaRvm8pn

— Narendra Modi (@narendramodi) October 4, 2023