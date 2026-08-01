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भारत के सचिन सिवाच का कॉमनवेल्थ में धमाका! रोमांचक मुकाबले में जीता गोल्ड मेडल

सचिन की इस जीत के साथ कॉमनवेल्थ गेम्स में बॉक्सिंग में भारत का दबदबा एक बार फिर देखने को मिला. शनिवार का दिन भारतीय मुक्केबाजों के लिए बेहद खास रहा. भारत ने बॉक्सिंग में कुल आठ पदक जीते, जिनमें छह गोल्ड और दो सिल्वर शामिल रहे.

Written by: Ikramuddin
Published: August 1, 2026, 11:45 PM IST
भारत के सचिन सिवाच का कॉमनवेल्थ में धमाका! रोमांचक मुकाबले में जीता गोल्ड मेडल

कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में भारत के मुक्केबाज सचिन सिवाच ने शानदार प्रदर्शन करते हुए पुरुषों के 60 किग्रा वर्ग का गोल्ड मेडल अपने नाम कर लिया. ग्लासगो में खेले गए फाइनल मुकाबले में उन्होंने नामीबिया के ट्राईअगेन मोर्नी न्डेवेलो को 3-2 के स्प्लिट डिसीजन से हराया. मुकाबला इतना करीबी था कि आखिरी फैसले तक दोनों खिलाड़ियों के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिली. शुरुआत से ही सचिन सिवाच पूरे आत्मविश्वास के साथ रिंग में उतरे. उन्होंने तेज पंचों और शानदार डिफेंस के दम पर अपने प्रतिद्वंद्वी को लगातार चुनौती दी.

सबसे रोमांचक मुकाबला

हर राउंड में दोनों मुक्केबाजों ने एक-दूसरे पर जोरदार हमला किया, लेकिन भारतीय खिलाड़ी ने दबाव के बीच भी अपना संयम नहीं खोया. फाइनल का नतीजा जजों के फैसले से तय हुआ. पांच में से तीन जजों ने सचिन सिवाच को विजेता माना, जबकि दो जजों ने नामीबियाई मुक्केबाज के पक्ष में फैसला दिया. 3-2 के इस स्प्लिट डिसीजन ने साबित कर दिया कि यह मुकाबला बॉक्सिंग प्रतियोगिता के सबसे रोमांचक मुकाबलों में से एक था.

और पढ़ें: Asian Games 2023 में भारत का पहला गोल्ड मेडल, शूटर्स का सोने पर निशाना

देखने को मिला भारत का दबदबा

सचिन की इस जीत के साथ कॉमनवेल्थ गेम्स में बॉक्सिंग में भारत का दबदबा एक बार फिर देखने को मिला. शनिवार का दिन भारतीय मुक्केबाजों के लिए बेहद खास रहा. भारत ने बॉक्सिंग में कुल आठ पदक जीते, जिनमें छह गोल्ड और दो सिल्वर शामिल रहे. सचिन सिवाच के अलावा अरुंधति, प्रिया, साक्षी, प्रीति और जैस्मिन ने भी अपने-अपने वर्ग में गोल्ड मेडल जीते. वहीं लवलीना और जादुमणी सिंह ने सिल्वर मेडल हासिल कर भारत की झोली में और पदक जोड़े.

भारत का जूडो में भी जलवा

बॉक्सिंग में मिले शानदार प्रदर्शन का असर भारत की कुल मेडल टैली पर भी दिखा. शॉट पुट एफ57 में भारत ने गोल्ड और सिल्वर जीतकर 1-2 की फिनिश दर्ज की, जबकि जूडो में भी एक ब्रॉन्ज मेडल मिला. इन नतीजों के बाद भारत 35 पदकों के साथ मेडल टैली में चौथे स्थान पर पहुंच गया है. भारत के खाते में अब 11 गोल्ड, 16 सिल्वर और 8 ब्रॉन्ज मेडल हैं.

भारत के लिए अच्छी खबर यह भी है कि बॉक्सिंग में अभी और गोल्ड मेडल आने की उम्मीद बनी हुई है. भारतीय टीम के कुल 10 मुक्केबाज फाइनल में पहुंचे हैं, जिससे देश की मेडल संख्या और बढ़ सकती है. सचिन सिवाच का गोल्ड इस अभियान की सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक माना जा रहा है. (एजेंसी इनपुट्स)

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इकराम मूल रूप से उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखते हैं मगर जन्म देश की राजधानी दिल्ली में हुआ. शुरुआती शिक्षा स्थानीय स्कूल में हुई. इसी के साथ ज्ञान हासिल करने ... और पढ़ें

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