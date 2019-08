लॉडेरहिल: रोहित शर्मा के अर्धशतक से भारत ने वेस्टइंडीज के खिलाफ दूसरे टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैच में रविवार को यहां पांच विकेट पर 167 रन बनाए. रोहित ने 51 गेंद में छह चौकों और तीन छक्कों की मदद से 67 रन की पारी खेली. उन्होंने शिखर धवन (23) के साथ पहले विकेट के लिए 67 और कप्तान विराट कोहली (28) के साथ दूसरे विकेट के लिए 48 रन की साझेदारी की. कृणाल पंड्या ने भी अंत में 13 गेंद में नाबाद 20 रन बनाए. रोहित अपनी इस पारी के दौरान टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में सर्वाधिक छक्के जड़ने वाले बल्लेबाज बने. उनके नाम पर अब 107 छक्के दर्ज हैं. उन्होंने वेस्टइंडीज के क्रिस गेल (105) को पीछे छोड़ा.

India set West Indies 168 to win the second T20I!

Rohit Sharma top scoring with 67, Oshane Thomas the pick of the West Indies bowlers taking 2/27 from 4 overs.

