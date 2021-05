India squad for World Test Championship final, England Tests: (बीसीसीआई) BCCI ने न्यूजीलैंड (New Zealand) के साथ जून में होने जा रहे वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप फाइनल (World Test Championship final) सहित इंग्लैंड (England) के साथ होने वाली पांच मैचों की टेस्ट सीरीज के लिए भारतीय टीम की घोषणा कर दी है. टेस्ट चैम्पियनशिप का फाइनल इंग्लैंड के साउथम्पटन में 18-22 जून के बीच खेला जाएगा, जिसके बाद 4 अगस्त से 14 सितंबर इंग्लैंड के विरुद्ध 5 मुकाबलों की टेस्ट शृंखला खेली जानी है. Also Read - न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड का ऐलान; IPL 2021 खत्म होने तक भारत में रहेंगे कीवी खिलाड़ी

भारतीय टीम में स्टैंडबाई के रूप में 23 वर्षीय युवा गेंदबाज अर्जन नगवासवाला (Arzan Nagwaswalla) का चयन किया गया है. गुजरात के रहने वाले अर्जन तेज गेंदबाजी के लिए जाने जाते हैं. पूर्व तेज गेंदबाज हितेश मजूमदार के मुताबिक यह खिलाड़ी 140 किलोमीटर की रफ्तार से भी गेंदबाजी कर सकता है. Also Read - साउथम्पटन में खेला जाएगा भारत-न्यूजीलैंड के बीच होने वाला ICC विश्व टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल: सौरव गांगुली

प्रदर्शन पर एक नजर: अर्जन नगवासवाला अब तक 16 फर्स्ट क्लास मैचों में 62 शिकार कर चुके हैं, जबकि लिस्ट-ए के 20 मुकाबलों में 39 विकेट हासिल किए हैं. बात अगर 15 टी20 मैचों की करें, तो इसमें नगवासवाला अब तक 21 शिकार चुके हैं. टी20 फॉर्मेट में उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 6/19 रहा.

बता दें कि अर्जन नगवासवाला साल 1975 के बाद पुरुषों की नेशनल टीम में जगह बनाने वाले पहले क्रिकेटर हैं. उनसे पहले नारी कॉन्ट्रैक्टर, पॉली उमरीगर, बेहरोज इडुल्जी, डायना इडुल्जी, रुसी सुर्ती और रुसी मोदी भी भारत का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं. फारुख इंजीनियर ने साल 1975 में भारत के लिए आखिरी टेस्ट मैच खेला था, जबकि डायना इडुल्जी ने जुलाई 1993 में महिला टीम की ओर से देश का प्रतिनिधित्व किया था.

वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप फाइनल और इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज के लिए भारतीय टीम: रोहित शर्मा, शुभमन गिल, मयंक अग्रवाल, चेतेश्वर पुजारा, विराट कोहली (कप्तान), अजिंक्य रहाणे (उप-कप्तान), हनुमा विहारी, रिषभ पंत (विकेटकीपर), आर. अश्विन, रवींद्र जडेजा, अक्षर पटेल, वॉशिंगटन सुंदर, जसप्रीत बुमराह, इशांत शर्मा, मोहम्मद शमी, मोहम्मद सिराज, शार्दुल ठाकुर, उमेश यादव, केएल राहुल (फिटनेस क्लीयरेंस के अधीन), रिद्धिमान साहा (विकेटकीपर, फिटनेस क्लीयरेंस के अधीन). स्टैंडबाई खिलाड़ी: अभिमन्यु ईश्वर, प्रसिद्ध कृष्णा, अवेश खान, अर्जन नागवासवाला.