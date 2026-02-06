ICC T20 World Cup: BCCI ने हर्षित राणा के रिप्लेसमेंट का किया ऐलान, भारतीय टीम में इस खूंखार गेंदबाज की हुई वापसी

Hindi Sports Hindi

India Squad For T20 World Cup 2026: आईसीसी टी20 विश्व कप 2026 के लिए भारतीय टीम में तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज को शामिल किया गया है.

India Squad For T20 World Cup 2026: आईसीसी टी20 विश्व कप 2026 के लिए भारतीय टीम में तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज को शामिल किया गया है. उन्हें चोटिल हर्षित राणा की जगह स्क्वाड में मौका मिला है. दरअसल, हर्षित राणा 4 फरवरी को साउथ अफ्रीका के खिलाफ खेले गए वार्म-अप मैच के दौरान दाहिने घुटने में चोटिल हो गए थे. चोट गंभीर होने के कारण उन्हें पूरे टूर्नामेंट से बाहर होना पड़ा. इसके बाद टीम मैनेजमेंट ने अनुभवी गेंदबाज मोहम्मद सिराज को टीम में शामिल करने का फैसला लिया. सिराज की वापसी को टीम इंडिया के लिए अहम माना जा रहा है, क्योंकि उनके पास इंटरनेशनल क्रिकेट का अच्छा खासा अनुभव है और वह दबाव में प्रदर्शन करने की क्षमता रखते हैं.

लंबे समय बाद टी20 में वापसी

गौरतलब है कि टी20 विश्व कप में हिस्सा लेने वाली सभी टीमों को 31 जनवरी तक अपने स्क्वाड में बदलाव करने की समयसीमा दी गई थी. हालांकि, हर्षित राणा की चोट इस तारीख के बाद सामने आई, जिसके चलते भारतीय टीम को मोहम्मद सिराज को शामिल करने के लिए आईसीसी इवेंट टेक्निकल कमेटी से विशेष अनुमति लेनी पड़ी. मंजूरी मिलने के बाद सिराज को आधिकारिक रूप से टीम में शामिल किया गया. बता दें कि मोहम्मद सिराज ने टीम इंडिया के लिए अपना आखिरी टी20 मैच जुलाई 2024 में श्रीलंका के खिलाफ खेला था. ऐसे में करीब डेढ़ साल बाद छोटे फॉर्मेट में उनकी वापसी हो रही है. इतने लंबे अंतराल के बाद टी20 क्रिकेट खेलना सिराज के लिए चुनौती जरूर होगा, लेकिन उनकी मौजूदा फॉर्म और अनुभव टीम के लिए फायदेमंद साबित हो सकता है.

टीम इंडिया का शेड्यूल

आईसीसी टी20 विश्व कप 2026 में भारतीय टीम का पहला मुकाबला संयुक्त राज्य अमेरिका (यूएसए) के खिलाफ होगा. यह मैच 7 फरवरी को मुंबई के वानखेड़े क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा. इसके बाद टीम इंडिया 12 फरवरी को नामीबिया से भिड़ेगी. यह मुकाबला दिल्ली के अरुण जेटली क्रिकेट स्टेडियम में आयोजित किया जाएगा. भारतीय टीम को ग्रुप ए में रखा गया है. नामीबिया के खिलाफ मैच के बाद टीम इंडिया को 15 फरवरी को पाकिस्तान के खिलाफ मुकाबले के लिए कोलंबो रवाना होना था, लेकिन पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ मैच खेलने से बायकॉट कर लिया है. ऐसे में इस मुकाबले को लेकर स्थिति अब भी साफ नहीं है. टीम इंडिया अब अपने शुरुआती दोनों मैचों पर पूरा फोकस बनाए हुए है.

विश्व कप के लिए भारत की टीम:

सूर्यकुमार यादव (कप्तान), अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन (विकेटकीपर), ईशान किशन (विकेटकीपर), तिलक वर्मा, हार्दिक पंड्या, शिवम दुबे, अक्षर पटेल (उपकप्तान), रिंकू सिंह, जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंह, कुलदीप यादव, वरुण चक्रवर्ती, वाशिंगटन सुंदर और मोहम्मद सिराज.

T20 वर्ल्ड कप 2026 से जुड़े सभी ताजा अपडेट आप देख सकते हैं: https://www.india.com/hindi-news/icc-mens-t20-world-cup-2026/