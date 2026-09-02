ICC ने श्रीलंका से छीनी मेजबानी, अब भारत में अगले साल होगी पहली महिला चैंपियंस ट्रॉफी

श्रीलंका से मेजबानी छिनने के बाद वीमेंस चैंपियंस ट्रॉफी कराने के लिए बांग्लादेश, भारत और साउथ अफ्रीका ने दावा किया था. ICC ने तय मानकों के आधार पर भारत के प्रस्ताव को मंजूरी दी.

Share Share Article Facebook

WhatsApp

X

Email

Telegram

Linkedin https://www.india.com/hindi-news/sports-hindi/india-to-host-inaugural-icc-womens-champions-trophy-2027-8515609/ Copy

भारत ने पिछले साल महिला वनडे वर्ल्ड कप की मेजबानी की थी, जिसमें भारतीय टीम ने खिताब जीता था. (सोशल मीडिया)

इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (ICC) ने पहली महिला चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी श्रीलंका से वापस लेकर भारत को दे दी है. बुधवार (2 सितंबर) को ICC ने इसका ऐलान किया. 6 टीमों का यह टूर्नामेंट 14 से 28 फरवरी 2027 तक मुंबई और वडोदरा में खेला जाएगा. टी-20 फॉर्मेट में होने वाली इस टूर्नामेंट की मेजबानी श्रीलंका को मिली थी. लेकिन, ICC ने गड़बड़ी की आशंका जताते हुए 30 अगस्त को श्रीलंका से मेजबानी छीन ली थी. ICC ने आरोप लगाया था कि श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड में वहां की सरकार का दखल है.

श्रीलंका से मेजबानी छिनने के बाद वीमेंस चैंपियंस ट्रॉफी कराने के लिए बांग्लादेश, भारत और साउथ अफ्रीका ने दावा किया था. ICC ने तय मानकों के आधार पर भारत के प्रस्ताव को मंजूरी दी.

टीम इंडिया में यो-यो टेस्ट अब बीते जमाने की बात, BCCI अब इस आधार पर खिलाड़ियों को मानेगा फिट

टूर्नामेंट खेलने वाली टीमें

पहली महिला चैंपियंस ट्रॉफी टूर्नामेंट में ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, भारत, न्यूजीलैंड, दक्षिण अफ्रीका और श्रीलंका की टीमें खेलेंगी. इन सभी टीमों ने 6 जुलाई की कटऑफ तारीख पर ICC महिला टी-20 इंटरनेशनल टीम रैंकिंग में अपनी स्थिति के आधार पर क्वालिफाई किया है.

A landmark moment for women’s cricket awaits. The dates and venues for the inaugural Women’s Champions Trophy in 2027 are now confirmed, as India prepares to welcome the world’s best teams from 14-28 February. Read more ➡️ https://t.co/QrY2iyDwyU pic.twitter.com/m7cWLxY8I8 — ICC (@ICC) September 2, 2026

28 फरवरी 2027 को फाइनल

सभी टीमें राउंड-रॉबिन लीग में खेलेंगी. लीग के बाद टॉप 2 टीमें 28 फरवरी 2027 को होने वाले फाइनल में पहुंचेंगी. भारत ने पिछले साल महिला वनडे वर्ल्ड कप की मेजबानी की थी, जिसमें भारतीय टीम ने खिताब जीता था.

अफगानिस्तान सीरीज के लिए टीम इंडिया का ऐलान, वैभव को फिर मौका; रिंकू-हार्दिक बाहर

ICC चेयरमैन जय शाह बोले- ये महिला क्रिकेट के लिए नया अध्याय

इस ऐलान के बाद ICC के चेयरमैन जय शाह ने कहा, “ICC महिला चैंपियंस ट्रॉफी 2027 महिला क्रिकेट के लिए एक नए और उत्साहजनक अध्याय की शुरुआत है. ये टूर्नामेंट का यह पहला सीजन होगा, जिसमें दुनिया की सर्वश्रेष्ठ टीमें कड़े मुकाबले में हिस्सा लेंगी. इससे टीमों को रैंकिंग में ऊपर जाने और वैश्विक मंच पर जगह बनाने के लिए और प्रोत्साहन मिलेगा.”

श्रीलंका को होगा टूरिज्म इकोनॉमी का नुकसान

श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड (SLC) का कामकाज फिलहाल सरकार की बनाई ट्रांसफॉर्मेशन कमिटी देख रही है. ICC के नियमों के मुताबिक, सदस्य बोर्ड को सरकार के दखल के बिना स्वतंत्र रूप से काम करना होता है. लेकिन, श्रीलंका में नियमों का पालन नहीं हो रहा था. अब टूर्नामेंट भारत में जाने से श्रीलंका को क्रिकेट के साथ आर्थिक नुकसान भी होगा. टीमों, अधिकारियों और दर्शकों के आने से होटल और पर्यटन कारोबार को फायदा मिलना था. ब्रॉडकास्टिंग और आयोजन से होने वाली कमाई का हिस्सा भी श्रीलंका को नहीं मिलेगा.

IND Vs AGF: अफगानिस्तान सीरीज के लिए टीम में 4 अनफिट खिलाड़ी क्यों? ये प्लेयर्स होते बेहतर विकल्प