'अबकी बार 100 के पार'; हांगझोउ एशियाई खेलों में 634 खिलाड़ियों का सबसे बड़ा दल उतारेगा भारत

नई दिल्ली: भारत 23 सितंबर से चीन के हांगझोउ में शुरू होने वाले एशियाई खेलों 2023 (Hangzhou Asian Games 2023) में 634 खिलाड़ियों का अब तक का अपना सबसे बड़ा दल उतारने जा रहा है. भारतीय एथलीट में 38 खेलों में पदक के लिए अपनी चुनौती पेश करेंगे. भारत ने पिछली बार इंडोनेशिया के जकार्ता में हुए 18वें एशियन गेम्स 2018 में 16 स्वर्ण सहित 70 पदक जीते थे. लेकिन इस बार भारत का लक्ष्य 100 पार करने का है.

एशियाई खेलों में भाग लेने जा रहे अब तक के सबसे बड़े भारतीय दल को शुभकामना देते हुए खेल मंत्री अनुराग ठाकुर (Anurag Thakur) ने कहा कि किसी खिलाड़ी को दबाव नहीं लेना है और 140 करोड़ भारतीयों का प्रतिनिधित्व करते हुए अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करना है जिससे सफलता खुद-ब-खुद मिलेगी.

भारतीय ओलंपिक संघ (आईओए) द्वारा आयोजित कार्यक्रम में भारतीय महिला हॉकी टीम की कप्तान सविता पूनिया और पुरुष टीम के अनुभवी गोलकीपर पीआर श्रीजेश आधिकारिक समारोह पोशाक पहनकर मीडिया के सामने पेश हुए. महिलाओं के लिए खाकी रंग की साड़ी और पुरुषों के लिए बंदगला जैकेट के साथ खाकी कुर्ता नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी ने तैयार किया है.

ठाकुर ने भारतीय दल की आधिकारिक समारोह पोशाक और खेलने की किट का अनावण करते हुए कहा, ‘‘सभी का मानना है कि भारत इस बार एशियाई खेलों में 100 से अधिक पदक जीतेगा लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मानना है कि खिलाड़ियों पर कोई दबाव नहीं होना चाहिए. उनका मंत्र है कि खिलाड़ी अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करें तो सफलता खुद-ब-खुद मिलेगी. दबाव शब्द ही प्रधानमंत्री मोदी ने हटा दिया है.”