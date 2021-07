India Tour Of Sri Lanka 2021: श्रीलंकाई खिलाड़ियों और क्रिकेट बोर्ड (Sri Lanka Cricket Board) के बीच सालाना कॉन्ट्रेक्ट को लेकर अब भी विवाद जारी है. भारत-श्रीलंका के बीच टूर्नामेंट की शुरुआत 13 जुलाई से होने जा रही है. दोनों टीमों के बीच वनडे और टी20 सीरीज खेली जानी है, लेकिन श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड की परेशानी बढ़ चुकी है. सालाना कॉन्ट्रेक्ट विवाद के बीच अब पांच श्रीलंकाई क्रिकेटरों ने भारत के खिलाफ सीमित ओवरों की घरेलू सीरीज से पहले दौरे के कॉन्ट्रेक्ट पर हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया. श्रीलंकाई खिलाड़ी इस समय बिना कॉन्ट्रेक्ट के इंग्लैंड में खेल रहे हैं क्योंकि उनके ब्रिटेन जाने से पहले बोर्ड के साथ समझौता नहीं हो सका था. Also Read - India tour of Sri Lanka 2021: भारत की ‘दूसरी श्रेणी’ की टीम की मेजबानी करना अपमानजनक: Arjuna Ranatunga

विश्व फर्नांडो, लसिथ एम्बुलडेनिया, लाहिरू कुमारा, एशेन बंडारा और कासुन राजिता ब्रिटेन गयी टीम का हिस्सा नहीं हैं लेकिन उन 24 खिलाड़ियों में शामिल हैं जिन्हें राष्ट्रीय अनुबंध की पेशकश की गयी. इन खिलाड़ियों को 25 जून से शुरू हुए शिविर से बाहर रखा गया. Also Read - India tour of Sri Lanka: धवन-द्रविड़ की अगुवाई में श्रीलंका पहुंच क्वारेंटीन हुई भारतीय टीम

श्रीलंका बोर्ड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी एशले डि सिल्वा ने ‘डेली एफटी’ से कहा, ‘‘जब तक सालाना कॉन्ट्रेक्ट का मुद्दा निपट नहीं जाता और अगर वे भारत के खिलाफ सीरीज के लिये उपलब्ध हो पायेंगे तो उन्हें दौरे के अनुबंध पर हस्ताक्षर करने को कहा गया ताकि वे जैविक रूप से सुरक्षित माहौल में जा सकें.’’ Also Read - Shikhar Dhawan को मिली टीम इंडिया की कमान, देश की अगुआई को बताया 'सम्मानजनक'

उन्होंने कहा, ‘‘लेकिन वे दौरे के कॉन्ट्रेक्ट पर हस्ताक्षर नहीं कर रहे थे इसलिये उन्हें शिविर से बाहर रखा गया. वे दाम्बुला या कोलंबो में जैविक रूप से सुरक्षित माहौल में अन्य के साथ नहीं जुड़े.’’

भारत के श्रीलंका दौरे का पूरा शेड्यूल-

13 जुलाई: पहला वनडे, कोलंबो (सुबह 10 बजे से)

16 जुलाई: दूसरा वनडे, कोलंबो (सुबह 10 बजे से)

18 जुलाई: तीसरा वनडे, कोलंबो (सुबह 10 बजे से)

21 जुलाई: पहला टी20, कोलंबो (शाम 7 बजे से)

23 जुलाई: दूसरा टी20, कोलंबो (शाम 7 बजे से)

25 जुलाई: तीसरा टी20, कोलंबो (शाम 7 बजे से)

श्रीलंका दौरे के लिए भारतीय टीम इस प्रकार है: शिखर धवन (कप्तान), पृथ्वी शॉ, देवदत्त पडीकल, रितुराज गायकवाड़, सूर्यकुमार यादव, मनीष पांडे, हार्दिक पांड्या, नीतीश राणा, ईशान किशन (विकेटकीपर), संजू सैमसन (विकेटकीपर), युजवेंद्र चहल, राहुल चाहर, के. गौतम, क्रुणाल पांड्या, कुलदीप यादव, वरुण चक्रवर्ती, भुवनेश्वर कुमार (उपकप्तान), दीपक चाहर, नवदीप सैनी और चेतन सकारिया.नेट गेंदबाज : ईशान पोरेल, संदीप वारियर, अर्शदीप सिंह, साई किशोर और सिमरनजीत सिंह.