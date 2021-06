India Tour of Sri Lanka 2021: सीमित ओवरों की सीरीज खेलने के लिए भारत की युवा टीम श्रीलंका पहुंच गई है. नए कप्‍तान शिखर धवन (Shikhar Dhawan) के नेतृत्‍व में भारत श्रीलंका के खिलाफ (India vs Sri Lanka) खेलेगा. श्रीलंका दौरे पर भारत को पहला मैच 13 जुलाई को खेलना है. Also Read - T20 World Cup में Virat Kohli और रवि शास्त्री की क्या है जरूरत, खुलकर बात करेंगे Rahul Dravid

पहले तीन मैचों की वनडे सीरीज खेली जाएगी. इसके बाद भारत और श्रीलंका (India vs Sri Lanka) की टीमें तीन मैचों की टी20 सीरीज में आमने-सामने आएंगी. शिवर धवन की कप्‍तानी के साथ-साथ भारतीय टीम को इस दौरे पर पूर्व कप्‍तान राहुल द्रविड़ (Rahul Dravid) की कोचिंग का लाभ भी मिलेगा.

चार सप्ताह के दौरे पर आयी भारतीय टीम में छह नये खिलाड़ी भी शामिल है. अनुभवी हरफनमौला खिलाड़ी हार्दिक पांड्या (Hardik Pandya) ने एक 'इंस्टाग्राम स्टोरी' साझा की , जिसका शीर्षक था: 'कोलंबो, श्रीलंका में पहुंचे.''

बता दें कि भारतीय टीम के रेगुलर कप्‍तान विराट कोहली इस वक्‍त सीनियर टीम के साथ इंग्‍लैंड में हैं. वर्ल्‍ड टेस्‍ट चैंपियनशिप खेलने गई टीम अब 14 सितंबर को वापस लौटेगी. इस दौरान उसे मेजबान इंग्‍लैंड के खिलाफ पांच मैचों की टेस्‍ट सीरीज खेलनी है.

श्रीलंका दौरे के लिए भुवनेश्‍वर कुमार को उपकप्‍तान बनाया गया है. बीसीसीआई ने श्रीलंका दौरे के लिए 20 सदस्यीय टीम का चयन किया था जिसमें ऑलराउंडर हार्दिक और स्पिनरों की अनुभवी जोड़ी कुलदीप यादव और युजवेंद्र चहल को भी जगह दी गयी है.

टीम में देवदत्त पडिक्कल, पृथ्वी शॉ, नितीश राणा, रुतुराज गायकवाड़ और तेज गेंदबाज चेतन सकारिया जैसे युवा खिलाड़ी शामिल हैं. विकेटकीपर बल्लेबाज के लिए टीम के पास युवा ईशान किशन और संजू सैमसन का विकल्प है.

भारतीय टीम दौरे पर अपनी दो टीमें बनाकर आपस में अभ्यास मैच खेलेगी.

टीम: शिखर धवन (कप्तान), पृथ्वी साव, देवदत्त पडिक्कल, रुतुराज गायकवाड़, सूर्यकुमार यादव, मनीष पांडे, हार्दिक पांड्या, नितीश राणा, ईशान किशन (विकेटकीपर), संजू सैमसन (विकेटकीपर), युजवेंद्र चहल, राहुल चाहर, के गौतम, कुणाल पंड्या, कुलदीप यादव, वरुण चक्रवर्ती, भुवनेश्वर कुमार (उपकप्तान), दीपक चाहर, नवदीप सैनी, चेतन सकारिया.

नेट गेंदबाज : : ईशान पोरेल, संदीप वारियर, अर्शदीप सिंह, साई किशोर, सिमरजीत सिंह.