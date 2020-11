सिडनी वनडे में ऑस्ट्रेलियाई टीम (India vs Australia ODI) ने भारत के सामने 375 रनों का विशाल लक्ष्य रखा है. कंगारू टीम इस शानदार टोटल तक अगर यहां पहुंची तो इसमें कप्तान (Aaron Finch) एरॉन फिंच (114), (Steve Smith) स्टीव स्मिथ (105) और (Glenn Maxwell) ग्लेन मैक्सवेल (45) का योगदान सबसे अहम रहा. इन तीनों ने मिलकर 264 रन अपनी टीम के लिए बनाए वे भी सिर्फ 209 गेंदों पर. थोड़े दिन पहले ये तीनों बल्लेबाज आईपीएल (IPL 2020) में खेले थे लेकिन तब इन तीनों का ही ये सीजन फ्लॉप साबित हुआ था. Also Read - India vs Australia 1st ODI 2020/21: स्टीव स्मिथ ने 62 गेंदों पर शतक ठोक हासिल की बड़ी उपलब्धि, Mathew Hyden के विशिष्ट क्लब में पहुंचे

आईपीएल में ऑस्ट्रेलिया के ये तीनों दिग्गज खिलाड़ी अपनी लय में दिखाई नहीं दिए थे, लेकिन आज जैसे ही वह ऑस्ट्रेलियाई टीम के लिए खेले तो उन्होंने उसी अंदाज में अपना उम्दा खेल दिखाया, जिसके लिए वे जाने जाते हैं. कप्तान एरोन फिंच ने भले अपने 114 रन खेलने के लिए 124 गेंदें खर्च की हों लेकिन स्टीव स्मिथ और मैक्सवेल ने तो कम गेंदें खेलकर टीम के खाते में अधिक से अधिक रन का योगदान दिया. Also Read - India vs Australia 2020/21: फिंच-स्मिथ के शतकों के दम पर ऑस्ट्रेलिया ने भारत को दी 375 की पहाड़ सी चुनौती

स्टीव स्मिथ ने आज सिर्फ 66 गेंदों का ही सामना किया और उन्होंने इस दौरान 11 चौकों और 4 छक्कों की मदद से 105 रन बनाए. वहीं नंबर 5 पर बैटिंग करने आए ग्लेन मैक्सवेल ने सिर्फ 19 ही गेंदें खेली थीं लेकिन जिस लय में उन्होंने बैटिंग वह ऑस्ट्रेलिया की रनगति को और बढ़ाने में बहुमूल्य साबित हुआ. मैक्सवेल ने 19 गेंदों में 5 चौके और 3 छक्के जमाते हुए 45 रन अपने नाम किए. Also Read - In Photos: 'बेयरफुट सर्कल' बनाकर भारत-ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटरों ने किया नस्लवाद का विरोध

Max-All Is Well in Australian colours. Max-Nothing Is Well in the #IPL.

Glenn ‘Enigmatic’ Maxwell. 🙌🧐🙏 #AusvInd

— Aakash Chopra (@cricketaakash) November 27, 2020